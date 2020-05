Die MERKEL-Rechnung: Industrieaufträge eingebrochen – was das bedeutet!

Liebe Leser,

der „Lockdown“ in Deutschland ist, wie wir alle jetzt wissen, weit übertrieben. Die Infektionswelle in Deutschland ist nicht (nur) dieser Maßnahmen wegen aufgehalten worden, sondern unter anderem deshalb, weil wir weniger sogenannter „HotSpots“ hatten, an denen sich das Virus explosionsartig ausbreiten konnte. Regionale unglaubliche Unterschiede zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Bayern/Baden-Württemberg sind kein Zufall, sondern auf die Rückreise der Skifahrer aus Österreich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung