MERILs innovative Myval-Transkatheter-Herzklappe zeigt hohe Verfahrenserfolgsraten und hohe Patientensicherheit

- Daten von 100 Patienten, die mit MerilsMyval-Transkatheter-Herzklappe (THV) gegen schwere symptomatischeAortenklappenstenose behandelt wurden, zeigten in der klinischenStudie MyVal-1 nach einem Monat hohe Sicherheit und Wirksamkeit.[1]London (ots/PRNewswire) - Eine Nachbeobachtung von 100 Patientenmit mittlerem bis hohem Risiko für den chirurgischenAortenklappenersatz (SAVR) in der MyVal-1-Studie zeigte eine hoheverfahrenstechnische Erfolgsrate. Dies ist auf die präziseorthotopische Klappenpositionierung mit dem Myval-THV-System vonMeril für den Transkatheter-Aortenklappenersatz (TAVR)zurückzuführen. Das Gerät zeigte auch eine hohe Überlebensrate beigeringer Schlaganfallhäufigkeit und eine geringe Rate von neuenpermanenten Herzschrittmacherimplantaten nach 30 Tagen, wie bei derPCR London Valves 2019 (17. bis 19. November 2019) berichtetwurde.[1]Datenreferent und Co-Principal Investigator Dr. Ravinder SinghRao, Direktor TAVR and Structural Heart Disease am Eternal Heart CareCentre and Research Institute in Jaipur, Indien, betonte ebenfallseine signifikante Verbesserung der Lebensqualität der Patienten nacheinem Monat, gemessen durch einen sechsminütigen Gehtest und anhandder Punktzahl nach dem Ausfüllen des Kansas City CardiomyopathyQuestionnaire (Kardiomyopathie-Fragebogen der Stadt Kansas City).Darüber hinaus gab es eine deutliche Verbesserung in derNYHA-Funktionsklasse."Das direkte Crimpen des Myval-THV-Ballons hat meineTAVR-Verfahren einfach und intuitiv gemacht. Die Verfügbarkeit vonZwischengrößen ist ein großer Schritt zur Minimierung derprothetischen Diskrepanz zwischen den Patienten. Jetzt können wir dieProthesenklappe auf den Patienten abstimmen und nicht umgekehrt.Darüber hinaus hat die Fähigkeit, alle Durchmesser von 20 - 29 mmüber eine flache 14Fr expandierbare Einführschleuse zu liefern, einenentscheidenden Einfluss auf die Reduzierung von Gefäßkomplikationen",sagte Dr. Rao. "Ich bin begeistert von den hervorragenden klinischenund hämodynamischen Ergebnissen, die wir in der Kohorte dereingeschriebenen Patienten nach 30 Tagen erreicht haben."Das CE-zugelassene Myval-THV-System ist eine ballonerweiterbareTranskatheterherzklappe aus einer Nickel-Kobaltlegierung. Es hat eineinzigartiges, hybrides Wabenzellendesign mit offenen Zellen zumAortenende hin, um die Freilegung der Koronarostien zu gewährleisten,und geschlossenen Zellen zum ventrikulären Ende hin, um eine hoheRadialkraft zu erreichen. Sie ist mit einer internenPET-Dichtmanschette für geringere Profil- und Durchstoßfestigkeit undeiner externen PET-Polierung ausgestattet, um paravalvuläre Lecks zuminimieren."Die derzeit verfügbaren TAVR-Systeme haben die Sicherheit undWirksamkeit bei berechtigten Patienten nachgewiesen. Die Genauigkeitbei der Ventildimensionierung und Präzisionspositionierung sowie dieGenauigkeit beim Einsatz, wobei Anomalien des Leitungssystems zuneuen permanenten Herzschrittmacherimplantationen, paravalvulärerRegurgitation und vaskulären Komplikationen führen, bleiben jedoch inbestimmten Situationen eine Herausforderung", sagte Sanjeev Bhatt,Vice President-Corporate Strategy von Meril. "Myval THV ist einintuitives TAVR-System der nächsten Generation, das die Lernkurve derÄrzte minimiert und vielversprechende klinische Daten liefert, diedie meisten dieser unerfüllten Anforderungen erfüllen."Über MyVal-1MyVal-1 ist eine prospektive, multizentrische, einarmige, offeneErststudie am Menschen von Myval THV zur Behandlung schwerersymptomatischer nativer Aortenklappenstenose, in die 100 Patientenaufgenommen wurden und die Nachuntersuchungen über bis zu fünf Jahreumfasst. Der Sicherheitsendpunkt ist das Überleben nach 30 Tagen,sechs Monaten und zwölf Monaten. Die Endpunkte der Wirksamkeit sinddie Verbesserung der NYHA-Klasse, der effektiven Öffnungsfläche unddes sechsminütigen Gehtests nach 30 Tagen, sechs Monaten und zwölfMonaten.Über MerilMeril wurde 2006 gegründet und ist ein weltweit tätigesMedizintechnikunternehmen, das sich der Innovation, dem Design undder Entwicklung neuartiger, klinisch relevanter und hochmodernerGefäßinterventionsgeräte, orthopädischer Implantate,In-vitro-Diagnostika, Endochirurgie- und HNO-Produkte verschriebenhat. Bitte besuchen Sie https://www.merillife.com& www.myval.com.Folgen Sie hier(https://in.linkedin.com/company/meril-life-sciences-india-pvt-ltd)Meril auf LinkedIn.Literaturhinweise1. Rao R. The feasibility and safety of a balloon-expandabletranscatheter heart valve: MyVal-1 study. (Die Machbarkeit undSicherheit einer ballonexpandierbaren Transkatheterherzklappe:MyVal-1-Studie.) Präsentiert auf der PCR London Valves 2019Pressekontakt:Europäische Medienanfragen: Angela GonzalezFour Health CommunicationsLondonTel.: +44 (0)20 3907 8984E-Mail: Angela.Gonzalez@fourhealthcommunications.comOriginal-Content von: Meril, übermittelt durch news aktuell