MELTY BLOOD: TYPE LUMINA, 2D Fighting Game Release geplant für den 30. September 2021!

Tokio (ots/PRNewswire) - Wird auch auf Steam verfügbar sein.Project LUMINA (Notes Co., Ltd., Aniplex Inc., und DELiGHTWORKS Inc.) hat bekannt gegeben, dass der Starttermin für sein 2D-Kampfspiel "MELTY BLOOD: TYPE LUMINA" für den 30. September 2021 geplant ist.Die Ankündigung umfasst auch die neue Distribution des Spiels über die PC-Spiele-/Software-Plattform Steam.Am Tag der Markteinführung werden zwei Versionen verfügbar sein: "MELTY BLOOD: TYPE LUMINA - Deluxe Edition", die limitierte digitale Edition, die die Geschichte von "MELTY BLOOD" zeigt, sowie die digitale Standard-Edition "MELTY BLOOD: TYPE LUMINA (Standard Edition)." Weitere Informationen werden in naher Zukunft veröffentlicht mit Details, wie man ein Exemplar reservieren kann.Darüber hinaus wird jeder Kauf eines Spiels mit dem kostenlos herunterladbaren Inhalt "Additional Content: Arcueid Round Announcements" mit Kampfansagen von Arcueid Brunestud geliefert. Downloads sind für Käufer des Early Purchase Bonus nur für einen begrenzten Zeitraum, vom 30. September bis 27. Oktober 2021, verfügbar."MELTY BLOOD: TYPE LUMINA - Deluxe EditionPreis: $69,99 USD/ EUR69,99Altersfreigabe: USK 18Spieler: 1-2 (Online-Spiele: 1)Set Inhalt:1. "MELTY BLOOD: TYPE LUMINA" (digitale Version)2. "MELTY BLOOD ARCHIVES" (digitale Version)- Ein digitales Exemplar des "MELTY BLOOD Guide Book", vollgepackt mit Bildmaterial und der Geschichte der "MELTY BLOOD"-Serie, und ein Musikplayer, mit dem Sie an einem Ort eine einzigartige Auswahl an Musiktiteln aus der alten "MELTY BLOOD"-Serie und die "MELTY BLOOD SOUND COLLECTION", die den Soundtrack des Spiels "MELTY BLOOD: TYPE LUMINA" enthält, genießen können.MELTY BLOOD: TYPE LUMINA (Standard Edition)Preis: $49.99 USD/ EUR49.99Altersfreigabe: USK 18Spieler: 1-2 (Online-Spiele: 1)Inhalt:1."MELTY BLOOD: TYPE LUMINA" (digitale Version)Weitere Informationen zu den neu angekündigten spielbaren Charakteren Hisui und Kohaku sowie weitere Details zu den Kampfsystemen finden Sie auf der offiziellen Website.Offizielle Website: https://meltyblood.typelumina.com/en/Bilder: https://drive.google.com/drive/folders/1IU_D-io18xgFM504x0gbJSlxdnLTWUudPV: https://www.youtube.com/watch?v=v4cvNNB65uM*Keine verpackten Versionen außerhalb Japans erhältlich.*Cross-Play zwischen den verschiedenen Plattformen PlayStation® 4/Nintendo Switch(TM)/Xbox One/Steam wird nicht unterstützt.*Die Early Purchase Boni werden für Kunden, die die Standard Edition bis zum 27. Oktober erwerben, kostenlos zum Download zur Verfügung stehen.*Die Early Purchase Boni für die Standard und Limited Editionen werden auf allen Plattformen unterstützt: PlayStation® 4/Nintendo Switch(TM)/Xbox One/Steam.*Der Inhalt und die Spezifikationen dieser Produkte können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1538421/MELTY_BLOOD_TYPE_LUMINA.jpgPressekontakt:DELiGHTWORKS Inc.pr@delightworks.co.jpOriginal-Content von: DELiGHTWORKS, übermittelt durch news aktuell