MEI Pharma-Aktie: Was für ein Drama

Ein schon seit dem Herbst anhaltender Abwärtstrend hat sich am Freitag bei der Aktie der MEI Pharma Inc. dramatisch beschleunigt. Die Aktie, die am Vortag noch bei 1,79 US-Dollar notiert hatte, eröffnete den Freitagshandel mit einer gewaltigen Kurslücke bei 0,96 US-Dollar. Dass der Eröffnungskurs gleich das Tageshoch darstellte, sagt eigentlich über den Freitagshandel genug aus. Er wurde nur von den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung