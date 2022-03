MEILENSTEIN ERREICHT: ZEPP HEALTH HAT ÜBER 200 MILLIONEN WEARABLE-GERÄTE AUSGELIEFERT

Cupertino, Kalifornien, 28. März 2022 (ots/PRNewswire) -Zepp Health, ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Wearables und Gesundheitstechnologien, gab heute bekannt, dass seine Gesamtlieferungen von intelligenten Geräten zum 31. Dezember 2021 200 Millionen Einheiten überschritten haben.Dieser Erfolg kommt etwas mehr als zwei Jahre nachdem das Unternehmen im August 2019 den ersten Meilenstein von 100 Millionen weltweit ausgelieferten Smart Wearables erreicht hat.Laut dem Finanzbericht von Zepp Health zeigten die Eigenmarken Amazfit und Zepp im Jahr 2021 eine starke Leistung, wobei die Produktlieferungen im Vergleich zum Vorjahr um 60 % gestiegen sind.Der Jahresumsatz des Unternehmens erreichte ebenfalls 6,25 Milliarden Yuan und wuchs damit um 45,8 %, vor allem dank der eigenen Produkte und der Markenprodukte, die 46,5 % des Gesamtumsatzes ausmachten.Nach Angaben von Counterpoint (https://www.counterpointresearch.com/global-smartwatch-market-2021/) wuchs der Markt für Smartwatches im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr um satte 24 %, und die preisgekrönte globale Smart-Wearables-Marke Amazfit von Zepp Health verzeichnete mit einem Anteil von 5,1 % an den weltweiten Auslieferungen ein über dem Marktdurchschnitt liegendes Wachstum.Um ein besseres Nutzererlebnis zu bieten und Millionen von Nutzern auf der ganzen Welt dabei zu helfen, ein gesünderes Leben zu führen, bietet Zepp Health jetzt die Zepp-App und die Zepp-Life-App sowie die eigenen Marken Amazfit, die Nutzer dazu ermutigen, ihre Leidenschaften auszuleben und sich frei auszudrücken, und die Premium-Smartwatch-Marke Zepp an. Beide Marken setzen fortschrittliche Datenanalysetechnologien ein, um ein umfassendes, tiefgehendes und präzises Verständnis der Gesundheitsdaten ihrer Nutzer zu ermöglichen.Informationen zu Zepp HealthZepp Health, ein weltweit führendes Unternehmen für intelligente Wearables und Gesundheitstechnologie, ermöglicht seinen Nutzern ein gesünderes Leben, indem es mit seinen führenden Marken Amazfit und Zepp ihre Fitness- und Wellness-Reise optimiert.Angetrieben von der firmeneigenen Zepp Health Digital Health Management Platform, die das Zepp OS, KI-Chips, biometrische Sensoren und Datenalgorithmen umfasst, liefert Zepp Health rund um die Uhr Cloud-basierte, umsetzbare Erkenntnisse und Anleitungen, die den Nutzern helfen, ihre Wellness-Ziele zu erreichen.Das Unternehmen hat seine KI-Expertise auch auf neue industrielle medizinische Bildgebungstechnologien angewandt und bietet Big Data- und Analysefunktionen zur Unterstützung von Anbietern medizinischer und diagnostischer Dienstleistungen.Bis heute hat Zepp Health über 200 Millionen Einheiten ausgeliefert und seine Produkte sind in über 90 Ländern erhältlich. Das 2013 als Huami Corp. gegründete Unternehmen wurde im Februar 2021 zu Zepp Health. Zepp Health hat 1.300 Teammitglieder mit Niederlassungen in den Regionen Nordamerika, EMEA und APAC. Weitere Informationen finden Sie unter www.zepphealth.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1773845/ZEPP_HEALTH_HAS_SHIPPED_OVER_200_MILLION_WEARABLE_DEVICE_UNITS.jpgPressekontakt:Jean Shen,+86-13048879160,shenjing@zepp.comOriginal-Content von: Zepp Health, übermittelt durch news aktuell