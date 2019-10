MEGA-Magnet kann, was andere nicht können (FOTO)

Frankfurt am Main / Lingen (ots) -Sie sind praktisch für zu Hause und im Büro und bieten Raum fürkreative Anwendungsideen, deren Umsetzung bisher kaum möglich war:Die MEGA-Magnete von Novus Dahle mit der weltstärksten Haftkraft derNeodym-Magnete ermöglichen es, Botschaften und Gegenständen einenbesonderen Auftritt zu geben. Vier geometrische Formen in kleinen undgroßen Varianten halten erstaunlich viel aus - die großen sogar mehrals ein halbes Kilogramm, je nach Stärke und Beschaffenheit dermagnetischen Fläche. So finden Smartphone, Portemonnaie,Schlüsselbund und andere Gegenstände einen originellen neuenParkplatz und sind immer griffbereit zur Stelle.- Neodym-Magnete, die stärksten der Welt, sorgen für festen Halt- Unterschiedliche Formen für unterschiedliche Einsatzzwecke- Smartphone, Schlüsselbund, Portemonnaie und vieles mehr bekommeneinen neuen Platz in Haushalt und Büro- "Function"-Reihe und "Mini"-Ensemble ergänzen sichWilliam Zimmermann, Erfinder aus St. Louis in Missouri, hätte sichwohl nicht träumen lassen, was einmal aus seinen Kühlschrankmagnetenwerden würde, die er in den 1970er-Jahren zum Patent angemeldet hatte- damals noch zur bloßen Dekoration und höchstens zur Befestigung vonNotizzetteln. Heute können die weltstärksten Magnete für Kühlschrank,Pinnwand & Co. weitaus mehr: Bereits in kleinen Größen entwickeln diesogenannten Neodym-Magnete eine Haftung, die mit normalen Magnetennicht erreicht wird."Unsere Entwicklungsabteilung hat vieles ausprobiert, was sich aufdie MEGA-Magnete stellen oder an sie dranhängen lässt. Vom klobigenalten Smartphone bis zur 0,5-Liter-Wasserflasche hat bei uns allesgehalten", erklärt Frank Indenkämpen, Geschäftsführer der Novus DahleGmbH. "Kein Gegenstand dieser Gewichtsklasse brachte unsere großenMEGA-Magnete ins Rutschen." Wichtig sei dabei der Hinweis, dass esauf eine stark magnetische Fläche ankomme, an der die MEGA-Magneteangebracht werden. "Das ist zum Beispiel bei hochwertigenMagnetwänden der Fall. Dann spielen beide Kräfte optimal zusammen."Die "Function"-Reihe besteht aus vier Einzelmagneten ingeometrischen Formen. Der dreieckige MEGA-Magnet DELTA wird zurAblagestelle für Alltagsgegenstände, z.B. ein Portemonnaie,Schminkset, Ladekabel und vieles mehr. Vom kreuzförmigen CROSSwiederum hängt vieles ab: Die beiden Haken des MEGA-Magneten haltenfast alles fest, was sich aufhängen lässt, etwa einen Schlüsselbund.CIRCLE ist mehr als eine runde Sache und hält Werkzeuge, Stifte,Kochutensilien - damit jedes Hilfsmittel am richtigen Platz ist undgriffbereit auf seinen Einsatz wartet. SQUARE dagegen sieht aus wieein Bilderrahmen und setzt zum Beispiel Fotos und Zettel deutlich inSzene.Ergänzt werden die großen MEGA-Magneten von der "Mini"-Reihe, diespeziell kleinere Dinge ins rechte Licht rückt und so auch für eineneinheitlich schönen Anblick auf magnetischen Flächen sorgt. "MancheMagnete sind so stark, dass sie mehrere Nachrichten auf einmal haltenkönnen, dabei aber so klein, dass sie überall hinpassen, wo dieHaftfläche magnetisch ist", verspricht Vertriebsleiter DominiqueFanta. "Deshalb geben wir den Kleinen einen großen Auftritt - für dieArbeitswelt und für jeden Haushalt."Megadym-Magnete aus Neodym-Eisen-Bor-Verbindungen kommen in denverschiedensten Bereichen vor - von der Landwirtschaft über denIndustrie- und Heimwerkerbereich bis zu medizinischen Anwendungen.Elektroautos, Festplatten, Windkraftanlagen oder auchKernspintomographen arbeiten mit den stärksten Magneten der Welt."Nicht nur Wertigkeit und Kosten sind höher als bei normalenMagneten, die Kräfte sind es ganz besonders", zeigt sich auchProduktmanager Dietmar Korth von der Magnet-Entwicklung beeindruckt."Unsere MEGA-Magnete haben genau die richtige Größe und die richtigeKraft."Informationen zum Produktsortiment rund um MEGA-Magnet findenInteressierte im Internet unter http://www.dahle-office.com/MEGAsowie auf der Facebook-Seite http://www.facebook.com/WorklifeExperts.Über Novus DahleDie Produkte und Systemlösungen der Novus Dahle GmbH helfenMenschen, komfortabler und effizienter zu arbeiten. Der Spezialistfür innovative Bürotechnik steht für technisch anspruchsvolle Gerätesowie "German Engineering" und bürgt für ausgereifte Produkte aufhohem Qualitätsniveau. Novus Dahle ist eine Tochter der emco Groupmit Hauptsitz in Lingen. Die Unternehmensgruppe ist mit weltweit 1200Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von 150 Millionen Eurointernational aktiv.Pressekontakt:Weitere Informationen gibt die Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße34-38, 49808 Lingen (Ems), Tel: 0591-9140-0, Fax: 0591-9140-811,www.novus-dahle.com, info@novus-dahle.com.Original-Content von: Novus Dahle GmbH, übermittelt durch news aktuell