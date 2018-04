MEEDIA ernennt Marvin Schade zum Hauptstadt-Korrespondenten und Director Innovation (FOTO)

Hamburg (ots) -MEEDIA baut sein journalistisches Angebot weiter aus und erweitertdie Berichterstattung aus der Hauptstadt: Ab dem 1. Mai wird MarvinSchade als Korrespondent über die Medien- und Digital-Industrie ausBerlin berichten. Zudem wird er in der neu geschaffenen Position desDirector Innovation gemeinsam mit dem Führungsteam von MEEDIA neueProdukte und Formate entwickeln.Mit der Entsendung Schades nach Berlin kommt das führendeOnline-Fachportal der Medien- und Kommunikationsbranche der weiterstark wachsenden Bedeutung der Hauptstadt als Standort für dieMedien- und Digitalwirtschaft nach. Als Korrespondent wird er festerAnsprechpartner für die Berichterstattung aus der Hauptstadt sein,mit der MEEDIA seine journalistischen Aktivitäten intensiviert. Nebendem Fokus auf die Hauptstadtmedien und die dahinter stehendenUnternehmen wird der 27-Jährige auch über Medienpolitik und dieStartups berichten"Marvin Schade ist ein leidenschaftlicher wie auch ambitionierterMedienjournalist. Mit seinem Fokus auf die Digitalisierung ist er dergeeignete Kandidat für die Medienwirtschaft wie auch denStartup-Standort Berlin", kommentiert Georg Altrogge, Chefredakteurund Geschäftsführer von MEEDIA. "Ich freue mich, dass er gemeinsammit unserem Führungsteam aus Redaktion und Verlag auch dieProduktentwicklung vorantreiben wird." Dafür schafft MEEDIA diePosition des Director Innovation, in der Schade für die technischeUmsetzung der digitalen Angebote von MEEDIA wie auch die Entwicklungneuer Formate mitverantwortlich sein wird.Schade, Jahrgang 1990, stieß im März 2013 zum Mediendienst, der indiesem Jahr sein zehnjähriges Jubiläum feiert. Bereits während seinesJournalistik-Studiums an der Macromedia Hochschule begann er seinVolontariat, für das er auch die Georg von Holtzbrinck-Schule fürWirtschaftsjournalisten besuchte. Seit Juli 2015 arbeitet er alsRedakteur für MEEDIA.Kontaktdaten Marvin Schade:Marvin Schade - c/o Planet C - Askanischer Platz 4 - 10963 Berlin- marvin.schade@meedia.de - 0176 846 181 28Die MEEDIA GmbH & Co. KG mit Sitz in Hamburg ist ein100-prozentiges Tochterunternehmen der Handelsblatt Media Group.Neben dem 2008 gestarteten Online-Branchendienst MEEDIA(www.meedia.de) gibt sie seit 1. Januar 2014 die absatzwirtschaft,Deutschlands führende monatliche Zeitschrift für Marketing, heraus.Das Branchenportal MEEDIA ist die umfassende Informationsquelle füralle, die sich für die Medienbranche interessieren. Neben denBereichen Publishing, TV, Audio, Tech, Digital Economy und Marketing,gibt es zudem Newsletter, Blogs, Bildergalerien, Videos sowieinnovative Tools und Analyzer.Pressekontakt:Georg AltroggeTel.: +49 (0)40 - 431 79 47 10E-Mail: georg.altrogge@meedia.deOriginal-Content von: Meedia, übermittelt durch news aktuell