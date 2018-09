MEDIGENE AG NA O.N.-Aktie: Was Aktionäre über den aktuellen Kursgewinn wissen sollten!

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

Die MEDIGENE AG NA O.N.-Aktie startet mit 12,79 Euro in einen neuen Börsentag! Mit einer Performance von aktuell 0,40 Prozent lag der Schlusskurs gestern bei 12,50 Euro. Diesen Monat hat sich die TecDAX -Aktie um -0,55 Prozent verändert. Der aktuelle Kurs liegt bei 12,55 Euro. Auf der 12-Monatsbasis hat sich der Kurs der MEDIGENE AG NA O.N. also um -7,52 Prozent verschoben.

Die Marktkapitalisierung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Kaufsignal-KI.