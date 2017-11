MEDICA und COMPAMED 2017: Internationale Gesundheitswirtschaft trifft sich in Düsseldorf - Top-Ausstellerbeteiligung

Düsseldorf (ots) - In der kommenden Woche, vom 13. bis 16.November 2017, rückt Düsseldorf wieder in den Blickpunkt derinternationalen Gesundheitswirtschaft. Dann finden die weltgrößteMedizinmesse MEDICA sowie parallel dazu die international führendeZuliefererfachmesse COMPAMED in den komplett belegten DüsseldorferMessehallen statt. "Beide Veranstaltungen knüpfen an dieTop-Beteiligungsergebnisse des Vorjahres an. Trotz der Umbausituationauf unserem Gelände konnten wir der starken Ausstellernachfragegerecht werden und nahezu allen Buchungswünschen entsprechen, auchmit den zwei temporär errichteten Leichtbauhallen 3a und 18", erklärtJoachim Schäfer, Geschäftsführer der Messe Düsseldorf.An der MEDICA nehmen in diesem Jahr erneut mehr als 5.100Aussteller aus 66 Nationen teil, bei der COMPAMED 2017 sind es 783aus 35 Staaten. Die stärksten Flächenbuchungen kommen nachDeutschland, aus Italien, China, dann den USA, gefolgt vonFrankreich, Großbritannien, der Türkei und Südkorea. Auf dieseNationen entfielen auch schon im Vorjahr die Top-Flächenbuchungen.In ihrer weltweit einzigartigen Kombination bilden MEDICA undCOMPAMED die gesamte Prozesskette und das vollständige Angebotmedizinischer Produkte, Geräte und Instrumente ab - von derEntwicklung, Herstellung bis hin zur Vermarktung und Services nachInbetriebnahme in Praxen und Kliniken.Schwerpunkte der MEDICA-Fachmesse sind: Elektromedizin/Medizintechnik (ca. 2.500 Aussteller), Labortechnik/ Diagnostika,Physiotherapie/ Orthopädietechnik, Bedarfs- und Verbrauchsartikel,Informations- und Kommunikationstechnik, medizinisches Mobiliar sowiespezielle Raumeinrichtung für Kliniken und Praxen.Hinsichtlich der Produktneuheiten und Trends bleibt ein Thema auchim Gesundheitsbereich maßgeblich - die Digitalisierung. Siedurchdringt alle Versorgungsbereiche. Schlagworte wie `Vernetzung´,`Big Data´ oder `Künstliche Intelligenz´ prägen die fachlicheDiskussion sowie auch bereits konkret die Produktentwicklung. Ob inden Präsentationen und Vorträgen beim MEDICA CONNECTED HEALTHCAREFORUM, beim MEDICA HEALTH IT FORUM, durch die Aussteller-Innovationenoder auch durch den spannenden Wettbewerb der MEDICA App COMPETITIONwird sich davon jeder `Profi vom Fach´ überzeugen können.Hier werden immer mehr Anwendungen für Smartphones, Tablet-PC oder`Wearables´ im dafür medizinisch relevanten Kontext vorgestellt. Einebreite Auswahl an medizinischen `Wearables´ wird den Besuchern zumBeispiel auf dem Gemeinschaftsstand der Wearable Technologies Show(in Halle 15) geboten. Hier wird u. a. ein intelligentes Pflasterpräsentiert, das den Wundheilungsprozess mittels Temperaturmessungüberwacht. Unregelmäßigkeiten werden dem Patienten oder Arzt via Appdirekt mitgeteilt. Darüber hinaus kann die Aktivität des Patientenerfasst werden und über das Smartphone motivierende Einflüsse zu mehrBewegung gegeben werden."Künstliche Intelligenz verändert die Medizin nachhaltig"Immer stärker bewegt auch das Thema Künstliche Intelligenz (KI)die Gesundheitsbranche. Das trifft etwa auf den Bereich dermedizinischen Bildgebung zu. Hier befinden sich erste Anwendungen aufBasis Künstlicher Intelligenz kurz vor dem ersten Markteinsatz fürdas automatisierte Aufspüren möglicher Tumore mittels digitalgenerierter Bilddaten aus CT- oder MRT-Systemen.Dass KI das Gesundheitswesen geradezu revolutionieren wird, davonzeigte sich Prof. Dr. Jochen Werner, ärztlicher Direktor desUniversitätsklinikums Essen, im Rahmen einer Pressevorabveranstaltungzur MEDICA 2017 überzeugt: "Künstliche Intelligenz verändert dieMedizin nachhaltig. Sie wird die Diagnostik optimieren undbeschleunigen sowie mithelfen, Therapien zu personalisieren. DasArztbild wird sich grundlegend wandeln". Prof. Werner betonte, KI seikein Selbstzweck. Sie müsse stets dem Wohle des Patienten dienen unddazu beitragen, dass sich Ärzte auf ihre Kernaufgaben konzentrierenkönnten.Ebenfalls auf dem Vormarsch sind medizinische Anwendungen aufBasis von `Virtual Reality´ (VR) oder `Augmented Reality´ (AR). Zuden Produkthighlights der MEDICA 2017 zählt beispielsweise dasAR-Operationssystem `3D-ARILE´, das dem Chirurgen bei einem Eingriffüber eine Datenbrille die exakte Position von Lymphknoten einblendetund auf diese Weise wertvolle Hilfestellung leistet im Rahmen vonTumoroperationen. Außerdem wird zur MEDICA neu vorgestellt einPhysiotherapiegerät, auf dem der Patient liegt und über eineVR-Brille einen Flug durch ein Gebirge simuliert mit entsprechendtherapeutisch relevanten Körperbewegungen.Neues und Bewährtes - Konferenzen und ForenUm den Bedürfnissen der vielen internationalen Besucher auchkünftig gerecht zu werden, wurde in den letzten Jahren das Programmder begleitenden Konferenzen sowie der in die Fachmesse integriertenForen immer wieder um neue Formate zu Trendthemen ergänzt.Geht es beispielsweise um die Digitalisierung der Medizin oder imSpeziellen um medizinische Wearables für die Vitaldiagnostik, danngebührt kreativen Start-ups eine wichtige Rolle. Ihnen wird im Rahmender MEDICA 2017 erstmalig eine eigene "Bühne" geboten mit dem neuenMEDICA START-UP PARK in Halle 15. Dort treffen Unternehmensgründerund ihre kleinen Entwicklerteams auf potenzielle Geschäftspartner,Investoren oder auch Vertriebspartnern aus der ganzen Welt.Neu ist in diesem Jahr darüber hinaus das MEDICA LABMED FORUM inHalle 18. Vier Thementage bieten spannende Vorträge undPodiumsdiskussionen zu folgenden Highlights: Vorsorgetests beiKrebserkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, innovativeDiabetes-Diagnostik, Infektion und Migration. Die Veranstaltungenfinden jeweils von 11 bis 16 Uhr statt und sind für Messebesucher mitMEDICA-Ticket kostenlos.Premiere für die MEDICA ACADEMYAls ein Highlight des Konferenzprogramms der MEDICA feiert indiesem Jahr die MEDICA ACADEMY ihre Premiere. Sie setzt auf`Blockbuster´-Themen der medizinischen Praxis. Dazu zählen etwa`Updates´ zu bildgebenden Verfahren, modernen Chirurgieverfahren oderauch ein Ultraschall-`Refresher´-Kurs. Darüber hinaus greift dieMEDICA ACADEMY mit einem Seminar zu `Praxis- undNiederlassungsübergabe´ eine brandaktuelle Thematik auf, ausgerichtetsowohl an jungen Medizinern auf Praxissuche sowie Ärzten mitPraxisabgabewunsch. Passend dazu bietet die MEDICA-Fachmesse inKooperation mit der Deutschen Apotheker- und Ärztebank erstmaligindividuelle Beratung an auf einem großen Gemeinschaftsstand in Halle12. Unter dem Leitmotiv `MEDICA - Arzt im Fokus. Einsteiger -Aufsteiger - Aussteiger´ können sich interessierte Ärzte zu allenrelevanten Themen der Existenzgründung sowie Praxisübergabeinformieren.Neben der MEDICA ACADEMY sorgen weitere Angebote aus demMEDICA-Konferenzprogramm für den inhaltlichen Brückenschlag zu denNeuheiten-Präsentationen im Rahmen der Fachmesse. Anzuführen istbeispielsweise der 40. Deutsche Krankenhaustag als Leitveranstaltungfür das Management deutscher Kliniken sowie die im Zwei-Jahres-Turnusausgerichtete European Hospital Conference, dem Treffpunkt derTop-Entscheider aus europäischen Kliniken zum fachlichen Austausch.Ebenfalls Highlights sind die englischsprachigen Konferenzen fürKatastrophen- und Wehrmedizin DiMiMED sowie die MEDICA MEDICINE +SPORTS CONFERENCE (jeweils 14. + 15. November 2017/ Congress CenterDüsseldorf Süd) rund um Belange der Prävention und dersportmedizinischen Behandlungskonzepte.Fest etabliert durch guten Teilnehmerzuspruch hat sich imTagungsprogramm längst auch die MEDICA PHYSIO CONFERENCE. Sie richtetsich mit behandlungsorientierten Vorträgen an die Fachszene derPhysiotherapeuten, Sportmediziner und Orthopäden und findet in diesemJahr am 15. + 16. November statt (Congress Center Düsseldorf Süd).Im Vorjahr zählte die MEDICA zusammen mit der parallelenZuliefererfachmesse COMPAMED 127.800 Fachbesucher, die aus 135Nationen kamen.Termin der MEDICA 2017 + COMPAMED 2017 in Düsseldorf: 13. - 16.November (10:00 - 18:00 Uhr) - Messegelände DüsseldorfÖffnungszeiten: 10:00 bis 18:00 UhrAlle Informationen zu Presseservices, Presseterminen,Presseakkreditierung sowie alle aktuellen Meldungen,Hintergrundartikel und Pressefotos online:http://www.medica.de/presse / http://www.compamed.de/presseAllgemeine Informationen für Fachbesucher:http://www.medica.de / http://www.compamed.dePressekontakt:Messe Düsseldorf GmbHPressereferat MEDICA + COMPAMEDMartin-Ulf Koch/ Larissa BrowaTel. +49(0)211-4560-444/ -549Kontakt Hörfunk + TVMichael Vellen/ Daniela NickelTel. +49(0)211-4560-990/ -545E-Mail: KochM@messe-duesseldorf.deOriginal-Content von: MEDICA, übermittelt durch news aktuell