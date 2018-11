MEDICA + COMPAMED: Düsseldorf steht bis Donnerstag im Blickpunkt der weltweiten Gesundheitswirtschaft - Spahn kommt zum Auftakt

Düsseldorf (ots) - Mit dem Auftaktbesuch vonBundesgesundheitsminister Jens Spahn starten am Montag (12.11.) inDüsseldorf die weltgrößte Medizinmesse MEDICA 2018 mit erneut mehrals 5.000 Ausstellern aus 66 Nationen sowie die COMPAMED 2018. Alsinternational führende Fachmesse für die Zulieferer derMedizintechnik-Industrie zählt sie 783 Aussteller aus 40 Staaten undfindet in diesem Jahr bereits zum 27. Mal parallel zur MEDICA statt(Laufzeit MEDICA + COMPAMED: 12. - 15. November 2018).Zusammen belegen MEDICA und COMPAMED alle Hallen des DüsseldorferMessegeländes. Branchenübergreifend zählt die MEDICA zu den zehngrößten Fachmessen weltweit. 80 Prozent der 5.273 Aussteller sindinternationale Beteiligungen. Die stärksten Flächenbuchungen kommennach Deutschland, aus Italien, China, dann den USA, gefolgt vonFrankreich, der Türkei, Großbritannien und Südkorea.Nach Segmenten gegliedert zeigt die MEDICA das komplette Angebotfür eine moderne Versorgung von Patienten in Arztpraxen und Kliniken.Das Spektrum reicht von Labortechnik und Diagnostika,Physiotherapieprodukten und Bedarfsartikeln über Elektromedizin undMedizintechnik bis hin zu Health IT sowie Lösungen für eine mobileund sichere Vernetzung aller Akteure im Gesundheitswesen. Keineandere Veranstaltung der Welt bietet einen derart umfassenden undstrukturierten Überblick über die neuesten medizinischen Produkte undTrends.Der Themenfokus richtet sich in diesem Jahr insbesondere auf diedigitale Transformation des Gesundheitswesens mit einerentsprechenden Vielzahl an Vorträgen und Diskussionen sowieAussteller-Neuheiten. Dazu zählen beispielsweise Hardware undspezielle Health-Apps für medizinische Anwendungen auf Smartphones,Tablets oder so genannten "Wearables".Zielgruppen der MEDICA sind insbesondere Ärzte, medizinischesFachpersonal und Entscheider aus dem Klinikmanagement, ausWissenschaft und Forschung sowie aus dem medizinischen Fachhandel.Ihnen wird neben der Fachmesse auch ein umfangreiches Angebot anbegleitenden Konferenzen geboten (u. a. MEDICA MEDICINE + SPORTSCONFERENCE für die Sportmedizin und 41. Deutscher Krankenhaustag fürEntscheider aus dem Klinikmanagement). Fundierte Informationen undfachlichen Dialog zu praxistauglichen Lösungen bieten auch die in dieFachmesse integrierten Foren. Anzuführen sind etwa das MEDICA HEALTHIT FORUM und MEDICA CONNECTED HEALTHCARE FORUM mit der MEDICA AppCOMPETITION (Wettbewerb um die "weltbeste" Health-App-Lösung), diealle relevanten Digital Health-Entwicklungen aufgreifen.Parallel zur MEDICA 2018 wird bei der COMPAMED 2018 in den Hallen8a und 8b alles in den Blickpunkt gerückt, was zur Herstellung vonMedizinprodukten und -geräten benötigt wird. Dazu zählen Komponenten,Bauteile und Ausrüstungen bis hin zu komplexen Hightech-Lösungen (z.B. innovative Materialien, Mikro- und Nanotechnik, 3D-Druck,Reinraumverpackungstechnologien).In Anknüpfung an die Ergebnisse der Vorjahre werden insgesamt mehrals 120.000 Fachbesucher aus deutlich mehr als 100 Ländern erwartet.Die Hallen sind täglich von 10 bis 18:00 Uhr geöffnet.Informationen online: http://www.medica.de /http://www.compamed.deDirekt-Link zu dieser Meldung inkl. Informationen zuProdukthighlights der MEDICA 2018:http://www.medica.de/pm06d_medica_startTERMIN-HINWEIS: Am Sonntag, 11. November, ab 11 Uhr findet derPresse- und Fotorundgang zur MEDICA 2018 statt. Treffpunkt: PresseCenter/ Messehochhaus, Messeplatz, D-40474 Düsseldorf. Nach demRundgang sind die Pressefotos online abrufbar unterhttp://www.medica.de/pressefotosPressekontakt:Messe Düsseldorf GmbHPresseteam MEDICA + COMPAMED 2018Martin Koch/ Larissa BrowaTel. +49(0)211-4560-444/-549E-Mail: KochM@messe-duesseldorf.de/ BrowaL@messe-duesseldorf.dePresseteam für Hörfunk + TVMichael Vellen/ Daniela NickelTel. +49(0)211-4560-990/-545E-Mail: VellenM@messe-duesseldorf.de/ NickelD@messe-duesseldorf.deOriginal-Content von: MEDICA, übermittelt durch news aktuell