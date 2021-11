MEDICA 2021: AVer Europe stellt PTZ-Kameras für Lösungen im Gesundheitswesen vor

Rotterdam, Niederlande (ots/PRNewswire) -AVer Europe, führender Anbieter von Bildungstechnologie und Pro-AV-Lösungen, stellt erstmalig auf der MEDICA 2021 in Düsseldorf (15. - 18. November 2021) gemeinsam mit den Partnern AMiS und Axiomtek am Stand D36 in Halle 16, dem Taiwan Excellence Pavillon, aus.Die AVer PTZ-Kameras sind in zahlreichen Branchen weit verbreitet und für ihr intuitives, benutzerfreundliches Design bekannt. Sie bieten erstklassige Bildqualität, vielseitige Anschlussmöglichkeiten und hervorragende Zoomfunktionen für Online-Trainings und -Meetings sowie Übertragungen. Auf der MEDICA demonstriert AVer die Funktionalität für den Einsatz in der Telemedizin."Wir freuen uns, die Partnerschaften mit AMiS und Axiomtek bekanntzugeben. Die Ergänzung des innovativen AMiS Telehealth Cart und der Axiomtek Tele Health Patient Monitor Platform ITC150WM durch die AVer PTZ-Kameratechnologie beweist das Engagement von AMiS und Axiomtek bei der Entwicklung der Zukunft der Telemedizin", sagte Andy Hsi, President von AVer.Nach dem erfolgreichen Einsatz der AVer PTZ-Technologie bei den Olympischen Spielen in Tokio für die Ärzte der taiwanesischen Athleten werden AVer PTZ-Kameras auf der MEDICA 2021 gemeinsam mit den führenden Unternehmen der Medizintechnikbranche AMiS und Axiomtek vorgestellt:- AMiS Telehealth Cart. Ermöglicht Ärzten, die Patienten aus der Ferne zu untersuchen, zu diagnostizieren und zu behandeln. Durch den Einsatz einer integrierten Pflegestation kann das medizinische Fachpersonal die Effizienz und Sicherheit erhöhen und eine bessere Versorgung ermöglichen.- Axiomtek Tele Health Patient Monitor Platform ITC150WM ist ein multifunktionales und dynamisches Display, das eine hervorragende Benutzerfreundlichkeit und Kompatibilität zu Telehealth-Setups mit AVer PTZ-Management-Software und PTZ-Kameras bietet."Alphatron freut sich, seine Zusammenarbeit mit AVer auf der MEDICA 2021 zu präsentieren. Die Integration von AVer PTZ-Kameras in den AMiS Telehealth Cart entspricht unserem Engagement für die ständige Innovation und Verbesserung der Telehealth-Technologie", sagte Jan-Willem Glaubitz, Marketing Manager bei Alphatron."Axiomtek freut sich, seine Zusammenarbeit mit AVer auf der MEDICA 2021 bekannt zu geben. Die Integration der PTZ-Software und der Kamerakompatibilität von AVer in die Axiomtek Tele Health Patient Platform ITC150WM steht für die konsequente Innovation, die großartige Partnerschaften mit sich bringen", sagte Tony Chang, Produktmanager bei Axiomtek."Die Partnerschaften und Lösungen von AVer liefern wichtige Fortschritte in der Telehealth-Technologie, die die Art und Weise, wie wir den Arzt sehen, revolutionieren", sagte Rene Buhay, SVP Sales & Marketing für AVer Europe.Besuchen Sie AVer auf der MEDICA Expo 2021 im Taiwan Excellence Pavillon und erfahren Sie mehr.Weitere Informationen unter: http://www.avereurope.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1609520/AVer_Logo.jpgPressekontakt:+49 170 822 4522| E-Mail: janet@spacey-pr.de RW: janet@spacey-pr.deOriginal-Content von: AVer Europe, übermittelt durch news aktuell