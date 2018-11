MEDICA 2018 und COMPAMED 2018: Bei ihren weltweiten Nr. 1-Messen laufen Anbieter und ihre Zulieferer zur Höchstform auf (FOTO)

Düsseldorf (ots) -In der kommenden Woche ist wieder der Termin, den sich Entscheideraus allen Bereichen der internationalen Gesundheitswirtschaft wohl amdicksten markiert haben in ihren Jahres-Reisekalendern. Dann findenvon Montag bis Donnerstag (12. - 15. November 2018) die weltgrößteMedizinmesse MEDICA und die COMPAMED als die internationale Leitmessefür die Zulieferer der Medizintechnik-Industrie in Düsseldorf statt.Zur MEDICA 2018 wird erneut die Marke von 5.000 Ausstellern geknackt(5.273/ 66 Nationen) und auch die COMPAMED 2018 erreicht ihrenTop-Wert aus dem Vorjahr. Sie präsentiert sich so international wienie zuvor mit 783 Ausstellern aus 40 Nationen. Die Hallen desDüsseldorfer Messegeländes sind damit komplett ausgelastet.Keine andere Veranstaltung der Welt bietet einen vergleichbarumfassenden Überblick über die neuesten medizinischen Produkte,Services und Entwicklungen für eine moderne Behandlung in Arztpraxenund Kliniken wie die MEDICA - von Labortechnik über Physiotherapieund Orthopädietechnik, Bedarfs- und Verbrauchsartikeln bis hin zurHightech-Medizin (Elektromedizin, Medizintechnik) und Health-IT.Branchenübergreifend zählt sie zu den zehn größten Fachmessenweltweit."Die Besucher können bei uns aus dem Vollen schöpfen und bekommenzu den aktuellen Trends neben den unzähligen Aussteller-Neuheitenauch eine Vielfalt von rund 1.000 Vorträgen und Diskussionen mitTop-Speakern in den begleitenden Konferenzen und Foren geboten",umreißt Horst Giesen, Global Portfolio Director Health & MedicalTechnologies der Messe Düsseldorf, eine zentrale Stärke der MEDICAund der COMPAMED. Dabei hat er einen Trend im Blick, der in diesemJahr nahezu alle Angebotsbereiche, Konferenzen und Foren stark prägenwird: "Die digitale Transformation ist das Thema schlechthin, dasweltweit die Gesundheitswirtschaft prägt und Prozesse sowieGeschäftsmodelle gleichermaßen nachhaltig ändern wird."Zu den Programm-Highlights der MEDICA, die diese dominanteEntwicklung aufgreifen und für die verschiedenen Zielgruppen desGesundheitswesen inhaltlich passend aufbereiten, zählenbeispielsweise in Messehalle 15 das MEDICA HEALTH IT FORUM (zu Themenwie Big Data, Künstliche Intelligenz oder Cyber Securitiy), dasMEDICA CONNECTED HEALTHCARE FORUM mit der MEDICA App COMPETITION(Hard- und Software-Lösungen für eine vernetzte und mobileGesundheitsfürsorge) oder etwa auch die englischsprachige MEDICAMEDICINE & SPORTS CONFERENCE (im CCD Süd), die u. a. den Einsatzkörpernah eingesetzter Applikationen und Wearables für dasVital-Monitoring thematisiert. Der parallele 41. DeutscheKrankenhaustag (im CCD Ost) widmet sich als Leitveranstaltung für dasdeutsche Klinikmanagement ebenfalls der Digitalisierung.Klinikverantwortliche erfahren von Experten, welche Strategien sieauf dem Weg in das Digitalzeitalter am besten anwenden und wie dabeiArzt und Patient optimal eingebunden werden können.Studie zu "Gesundheit 4.0": Deutschland muss schnell aufholenWelches enorme Potenzial die Digitalisierung derGesundheitswirtschaft bietet, findet Bestätigung durch eine zurMEDICA 2018 vorgestellten Studie, die die Messe Düsseldorf und derIndustrieverband SPECTARIS von Roland Berger haben durchführenlassen. Durch innovative Anwendungen und Produkte u. a. in denBereichen Vernetzung, Sensorik, Big Data, Künstliche Intelligenz oderauch in Bezug auf die elektronische Gesundheitskarte und effizientereUnternehmens- und Klinik-Prozesse könnten demnach allein bei dendeutschen Medizintechnikherstellern bis zu 10.000 zusätzlicheArbeitsplätze entstehen. Darüber hinaus ließen sich in den kommenden10 Jahren mit neuen digitalen Produkten und Services bis zu 15Milliarden Euro Umsatz erzielen. Das entspricht mehr als 30 Prozentder zur erwartenden gesamten Umsätze der deutschenMedizintechnik-Branche.Die Studie "Gesundheit 4.0: Warum Deutschland Leitmarkt für diedigitale Gesundheitswirtschaft und Medizintechnik werden muss und wasjetzt zu tun ist" verdeutlicht aber auch den dringendenHandlungsdruck und Aufholbedarf Deutschlands in Bezug auf dieDigitalisierung. Demnach investieren nicht einmal ein Drittel derMedizintechnik-Anbieter und der Krankenhäuser mehr als 2,5 Prozentihres Umsatzes in Digitalisierungsprojekte. Zwei Drittel derBefragten schätzen den Digitalisierungsgrad der deutschenGesundheitswirtschaft als eher gering ein und nahezu alle wünschensich mehr Engagement von der Politik diesbezüglich. Für die Studiewurden Entscheidungsträger aus mehr als 200 Unternehmen aller Größenbefragt sowie u. a. aus der Gesundheitsversorgung und der Politik.Kreative Startups sorgen für ImpulseNicht in "Parkposition", sondern bereits auf der Überholspurbefinden sich im Hinblick auf die Digitalisierung desHealthcare-Bereichs viele innovative junge Unternehmen. Sie sindzahlreich bei der MEDICA vertreten, zum Beispiel beim MEDICA START-UPPARK (in Halle 15). Zu den thematisierten und gezeigtenProduktneuheiten zählen hier u. a. ein Smartphone-Ophthalmoskop zurNetzhaut- und Augenuntersuchung bestehend aus einem Kamera-Aufsatzund einer App, ein neuartiges Verfahren für die Hautkrebsdiagnostik(ebenfalls bestehend aus einer Smartphone-Applikation) oder auch einkompaktes, digitales Stethoskop. Dieses kommt ohne Kopfhörer aus undist weniger für Ärzte, sondern zum Einsatz durch besorgte Elterngedacht. Mit dem kompakten Stethoskop-Kopf können sie einen erstenCheckup der Atemwege ihres Kindes durchführen und die Daten an einenArzt übermitteln. Je nach Ergebnis können sie sich denzeitaufwändigen Praxisbesuch dadurch ersparen.Weitere Highlights des MEDICA-Rahmenprogramms sind dieinternationale DiMiMED Konferenz für Spezialisten aus dem Bereich derWehr- und Katastrophenmedizin sowie die MEDICA PHYSIO CONFERENCE oderauch die MEDICA ACADEMY als Fortbildungsveranstaltung mit hohemPraxisbezug für Ärzte und medizinisches Fachpersonal.Bundesgesundheitsminister Spahn kommt zur EröffnungParallel zur MEDICA findet in diesem Jahr mit knapp 800Ausstellern bereits zum 27. Mal die COMPAMED statt (in den Hallen 8a+ 8b). Von Bauteilen und Komponenten wie beispielsweise Sensoren,Chips, Funkmodulen, Energie- oder Datenspeichern überBeschichtungstechnologien und Verpackungslösungen bis hin zurkompletten Auftragsfertigung reicht die Bandbreite an Produkten,Lösungen und Services, die bei der COMPAMED gezeigt und in zweiFachforen thematisiert werden.In den Vorjahren zählten MEDICA und COMPAMED zusammen regelmäßigzwischen 120.000 und 130.000 Fachbesucher, davon rund 60 Prozentnicht aus Deutschland. In diesem Jahr wird auchBundesgesundheitsminister Jens Spahn unter den Besuchern sein. Ereröffnet am 12. November die MEDICA 2018 und den parallelen 41.Deutschen Krankenhaustag.Öffnungszeiten MEDICA + COMPAMED 2018: 10 bis 18:00 UhrWeitere Informationen, z. B. zum Programm aller Foren undKonferenzen sowie zu den beteiligten Ausstellern online unter:http://www.medica.de / http://www.compamed.deDirekt-Link zu dieser Meldung (inkl. u. a. 