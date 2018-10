MEDICA 2018 mit mehr als 5.000 Ausstellern - alles dreht sich um die digitale Medizin und ihren Mehrwert für Arzt und Patient

Düsseldorf (ots) - Wenn sich Mitte November in Düsseldorf dieTop-Entscheider der Gesundheitswirtschaft zur weltgrößtenMedizinmesse MEDICA 2018 treffen (Laufzeit: 12. - 15.11.2018; Montagbis Donnerstag), werden sich ihnen die erneut mehr als 5.000Aussteller aus fast 70 Nationen als unverändert innovationsfreudigePartner präsentieren - mit passgenauen Lösungen für die ambulante undstationäre Versorgung. Ein Top-Thema bleibt auch in diesem Jahr diedigitale Transformation, die weltweit die Gesundheitswirtschaft prägtund Prozesse sowie Geschäftsmodelle gleichermaßen ändert.Dieser vorherrschende Trend wird bei der MEDICA nicht nur durchdie Neuheiten der Aussteller thematisiert, sondern spiegelt sich auchin den Programmen der begleitenden Konferenzen und Foren.Anzuführen sind beispielsweise das MEDICA HEALTH IT FORUM (zuIT-Themen wie Big Data, Künstliche Intelligenz oder Cyber Securitiy),das MEDICA CONNECTED HEALTHCARE FORUM (Hard- und Software-Lösungenfür eine vernetzte Gesundheitsfürsorge) oder etwa auch diedurchgängig englischsprachige MEDICA MEDICINE & SPORTS CONFERENCE,die u. a. den Einsatz körpernah eingesetzter Applikationen undWearables für das Vital-Monitoring aufgreift."Ungeachtet der Fortschritte durch die digitale Medizin: ZentralerFaktor in der Versorgung ist und bleibt der Faktor Mensch. In dermedizinischen Bildgebung sorgt beispielsweise Künstliche Intelligenzfür eine treffsichere Analyse und Vorauswahl relevanter Bilddaten imRahmen der Befundung. Das beschleunigt den Diagnoseprozess und bietetdem Arzt wertvolle Unterstützung bei der Entscheidungsfindung. SeineBeurteilung bleibt weiterhin maßgeblich", skizziert Horst Giesen,Global Portfolio Director Health & Medical Technologies der MesseDüsseldorf, exemplarisch das optimale Zusammenspiel von "Mensch &Maschine".Kreative Startups sorgen für ImpulseDen weltweiten Trend zur Digitalisierung im Healthcare-Bereichgreifen auch viele innovative junge Unternehmen auf. Sie sindzahlreich bei der MEDICA vertreten, zum Beispiel beim MEDICA START-UPPARK. Und eine feine Auswahl von Unternehmensgründern präsentiert dieneuesten Ideen auch parallel in Sessions des MEDICA CONNECTEDHEALTHCARE FORUM (jeweils in Messehalle 15). Zu den thematisiertenund gezeigten Produktneuheiten zählen hier u. a. einSmartphone-Ophthalmoskop zur Netzhaut- und Augenuntersuchungbestehend aus einem Kamera-Aufsatz und einer App, ein neuartigesVerfahren für die Hautkrebsdiagnostik (ebenfalls bestehend aus einerSmartphone-Applikation) oder auch ein kompaktes, digitalesStethoskop. Dieses kommt ohne Kopfhörer aus und ist weniger fürÄrzte, sondern zum Einsatz durch besorgte Eltern gedacht. Mit demkompakten Stethoskop-Kopf können sie einen ersten Checkup derAtemwege ihres Kindes durchführen und die Daten an einen Arztübermitteln. Je nach Ergebnis können sie sich den zeitaufwändigenPraxisbesuch dadurch ersparen.Wesentliche Stärke der MEDICA ist, dass sie an einem Ort und zueinem Zeitpunkt nicht nur Lösungen für einzelne medizinischeFachdisziplinen thematisiert, sondern für den kompletten "Workflow"der Patientenbehandlung. Nach Hallen klar strukturierte Schwerpunktesind: Elektromedizin/ Medizintechnik (ca. 2.500 Aussteller),Labortechnik/ Diagnostika, Physiotherapie/ Orthopädietechnik,Bedarfs- und Verbrauchsartikel, Informations- undKommunikationstechnik, medizinisches Mobiliar sowie spezielleRaumeinrichtung für Kliniken und Praxen.Parallel zur MEDICA findet in diesem Jahr mit knapp 800Ausstellern bereits zum 27. Mal die COMPAMED statt (in den Hallen 8a+ 8b). Wurden einst von den Ausstellern vorrangig einfacheKomponenten, Bauteile und Ausrüstungen für technische Geräte undMedizinprodukte präsentiert, so ist die COMPAMED heute Hotspot fürkomplexe Hightech-Lösungen (z. B. innovative Materialien, Mikro- undNanotechnologien).In den Vorjahren zählten MEDICA und COMPAMED zusammen regelmäßigzwischen 120.000 und 130.000 Fachbesucher, davon rund 60 Prozentnicht aus Deutschland. In diesem Jahr wird auchBundesgesundheitsminister Jens Spahn unter den Besuchern sein. Ereröffnet am 12. November die MEDICA 2018 und den parallelen 41.Deutschen Krankenhaustag.MEDICA und COMPAMED belegen zusammen das komplette DüsseldorferMessegelände. Sie richten sich ausschließlich an Fachbesucher.Öffnungszeiten: 10 bis 18:00 Uhr/ 12. - 15. November 2018Direkt-Link zu dieser Pressemeldung (inkl. Logo- undFoto-Download): http://www.medica.de/pm04d_vorschauWeitere Pressemeldungen, Statements, Hintergrundartikel,Pressebilder, Logos, Presseakkreditierung zu den Veranstaltungen etc.online unter: http://www.medica.de/presse undhttp://www.compamed.de/presseTERMIN-HINWEISE!Am 8. November (Do.), 10 Uhr, findet im Presse Center/ MesseCenter der Messe Düsseldorf GmbH, das Wirtschafts- undEröffnungspressegespräch anlässlich der MEDICA 2018 + COMPAMED 2018statt.Am 11. November (So.), 11 Uhr, findet der Presse- und Fotorundganganlässlich des bevorstehenden Starts der MEDICA 2018 statt.Treffpunkt: Presse Center/ Messe Center der Messe Düsseldorf GmbH.Alle Medienvertreter sind dazu herzlich eingeladen. Anmeldung istfür beide Termine erforderlich.