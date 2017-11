MEDICA 2017 und COMPAMED 2017 gehen an den Start - medizinische Fachwelt trifft sich in Düsseldorf

Düsseldorf (ots) - Von morgen bis einschließlich Donnerstag (13. -16. November 2017) kommt die medizinische Fachwelt aus Praxen,Kliniken, Forschung, Industrie und Fachhandel wieder in Düsseldorf zuihrem zentralen Treffpunkt zusammen. Dann starten die weltgrößteMedizinmesse MEDICA und die international führendeZuliefererfachmesse COMPAMED. Branchenübergreifend zählt die MEDICAzu den zehn größten Fachmessen weltweit. An der MEDICA 2017beteiligen sich 5.115 Aussteller aus 66 Nationen, bei der COMPAMEDsind es 783 Aussteller aus 35 Staaten. Beide Veranstaltungen knüpfendamit nahtlos an die Buchungsergebnisse aus dem Vorjahr an. Insgesamtwerden alle Hallen des Düsseldorfer Messegeländes ausgelastet sein,wobei die COMPAMED die Hallen 8a und 8b belegt.In ihrer weltweit einzigartigen Kombination bilden MEDICA undCOMPAMED die gesamte Prozesskette und das vollständige Angebotmedizinischer Produkte, Geräte und Instrumente ab - von derEntwicklung, Herstellung bis hin zur Vermarktung und Services nachInbetriebnahme in Praxen und Kliniken. Immer mehr medizinischeAnwendungen für Smartphones, Tablets oder `Wearables´ kommen auf denMarkt.Zu den Produktneuheiten der MEDICA 2017 zählen etwa einintelligentes Pflaster, das den Wundheilungsprozess mittelsTemperaturmessung überwacht. Unregelmäßigkeiten werden dem Patientenoder Arzt via App direkt mitgeteilt. Ebenfalls auf dem Vormarsch sindmedizinische Anwendungen auf Basis von `Virtual Reality´ (VR) oder`Augmented Reality´ (AR). Dazu zählt beispielsweise dasAR-Operationssystem `3D-ARILE´, das dem Chirurgen bei einem Eingriffüber eine Datenbrille die exakte Position von Lymphknoten einblendetund auf diese Weise wertvolle Hilfestellung leistet im Rahmen vonTumoroperationen. Außerdem wird zur MEDICA neu vorgestellt einPhysiotherapiegerät, auf dem der Patient liegt und über eineVR-Brille einen Flug durch ein Gebirge simuliert mit entsprechendtherapeutisch relevanten Körperbewegungen.Wie die neusten Hightech-Systeme im Klinik- und Praxisalltag denbestmöglichen Nutzen bringen und im Sinne der Bildinterpretationoptimal eingesetzt werden, thematisieren die in die Fachmesseintegrierten Foren der MEDICA sowie begleitende Konferenzen.Neues Programmhighlight ist beispielsweise die MEDICA ACADEMY mit`Blockbuster´-Themen der medizinischen Praxis. Dazu zählen etwa`Updates´ zu bildgebenden Verfahren, moderne Operationstechniken oderauch ein Ultraschall-`Refresher´-Kurs. Brandaktuell und ebenfalls aufder Agenda der MEDICA ACADEMY: ein Seminar zu Praxisübergabe undExistenzgründung.Ebenfalls seine Premiere feiert das MEDICA LABMED FORUM (in Halle18) mit vier Schwerpunkttagen zu verschiedenen derzeit besondersrelevanten Themen der Labormedizin (z. B. Vorsorgetests beiKrebserkrankungen, innovative Diabetes-Diagnostik).Parallel zur MEDICA stehen bei der COMPAMED 2017Technologielösungen und Services im Blickpunkt, welche die Zuliefererfür die Medizintechnik-Industrie anzubieten haben. Die Bandbreiteihres Leistungsspektrums umfasst den Materialbereich ebenso wieproduktionstechnische Fragen, verschiedenste Bauteile undKomponenten, Aspekte der Qualitätskontrolle bis hin zur komplettenAuftragsfertigung.MEDICA + COMPAMED sprechen mit ihrem Angebot explizit "Profis vomFach" an, nicht Patienten und ihre Angehörige.Informationen zu beiden Veranstaltungen sowie zu denThemenangeboten und Zeitabläufen der Rahmenprogramme sind onlineabrufbar unter: http://www.medica.de / http://www.compamed.de.Termin + Öffnungszeiten: 13. - 16. November; 10 - 18:00 Uhr;Messegelände DüsseldorfHINWEIS!Über ausgewählte Produkthighlights der MEDICA 2017 informieren wiralle interessierten Medien im Rahmen des Presse- und Fotorundgangs,heute, ab 11 Uhr, Treffpunkt: Presse Center/ Messe Center.Die Bildmotive werden nach dem Rundgang online verfügbar seinunter:http://www.medica.de/pressefotosAlle aktuellen Meldungen, Hintergrundartikel sowie Informationenzu den Presse Services rund um die Laufzeit der MEDICA 2017 onlineunter:http://www.medica.de/pressePressekontakt:Messe Düsseldorf GmbHPressereferat MEDICA + COMPAMED 2017Martin-Ulf Koch/ Larissa BrowaTel. +49(0)211-4560-444/ -549FAX +49(0)211-4560-8548E-Mail: KochM@messe-duesseldorf.deInternet: http://www.medica.de/presseteamOriginal-Content von: MEDICA, übermittelt durch news aktuell