MEDIA CONVENTION Berlin und re:publica stellen diesjähriges Programm vor / Fireside Chat mit Chelsea Manning

Potsdam/Berlin (ots) - Mit über 400 Sessions und Keynotes bietendie seit fünf Jahren parallel stattfindenden Konferenzen MEDIACONVENTION Berlin (#MCB18) und re:publica (#rp18) einen einzigartigenEinblick in Netzkultur, digitale Technologien, Medienpolitik und neueGeschäftsmodelle. Vom 2. bis 4. Mai 2018 wird die STATION Berlinwieder zum wichtigen Treffpunkt für die internationale digitaleSzene, VertreterInnen von Medienunternehmen, NetzpolitikerInnen undallen, die in Fragen der Medien- und Netzpolitik, Medienwirtschaftund Medientrends auf dem neuesten Stand sein und sich mitrenommierten Speakern darüber austauschen möchten.Die MCB lädt auf drei Bühnen zu über 70 Sessions ein - in diesemJahr rund um das Thema "Nahezu menschlich: Wie Technologien undMenschen sich anpassen". In einer gemeinsamem Keynote sprechenGeraldine de Bastion (re:publica) und Theresa Züger (MEDIACONVENTION) mit der Netzsicherheitsexpertin und Aktivistin ChelseaManning über ihr neues Leben als freier Mensch, Hannah Arendt,zivilen Ungehorsam, radikale Politik und die Folgen einerunkontrollierbaren Staatsmacht.Die britische Unternehmerin (lastminute.com) und Gründerin desThinktanks Doteveryone Martha Lane Fox präsentiert ihre Vorstellungenfür ein gerechteres Internet und Technologie mit sozialerVerantwortung. Keiichi Matsuda, Regisseur des viel diskutiertenAugmented Reality-Kurzfilmes "Hyper-Reality", spricht über seineÄsthetik, neueste Technologien sowie Reiz und Grenzen visuellerÜbersättigung.Neue Technologien sind heute oft schneller verfügbar, als sie inUnternehmen eingeführt werden können. Über Methoden und Ansätze, wiedie Unsicherheit ausgehalten und richtige Prioritäten gesetzt werdenkönnen, sprechen Claudia Pelzer (WIRED), Stefanie Lüdecke(ProSiebenSat.1 Digital), Arne Henkes, (Stroer) und Manuel Gerres(Deutsche Bahn) in der Session "FOMO: Der neue Alltag inMedienunternehmen - Unsicherheit managen". Eröffnet wird die Sessionmit einer Keynote zum Thema Arbeit 4.0 von BundesarbeitsministerHubertus Heil.ZDF-Intendant Thomas Bellut stellt sich der Frage, wieJournalismus in der digitalen Zukunft aussehen sollte und ob das ZDFüberhaupt noch gebraucht wird. Über Krisen und Reformenöffentlich-rechtlicher Sender in Europa diskutieren LadinaHeimgartner (SRG SRR), Patricia Schlesinger (rbb), Benjamin ImmanuelHoff (Staatskanzlei Thüringen) und Anne Marie Dohm (DR Danmark). UndProSiebenSat.1-Vorstand Conrad Albert und Patricia Schlesingererörtern die Herausforderungen für private und öffentlich-rechtlicheSender durch die Angebote von Facebook, Google und Netflix.Mit einem Impulsvortrag eröffnet Heike Raab (StaatskanzleiRheinland-Pfalz) die Diskussion "Smart Regulation. Medienvielfalt unddigitale Öffentlichkeit erhalten". Gemeinsam mit Jan Kottmann (GoogleDeutschland), Anja Zimmer (Medienanstalt Berlin-Brandenburg), SophieBurkhardt (funk) und Richard Gutjahr (G! blog) spricht sie über dieFrage, wie Plattformen wie Google und Facebook, die potentiellEinfluss auf die öffentliche Meinungsbildung haben, reguliert werdenkönnen.Liz Carolan (Transparent Referendum Initiative) stellt ihreKampagne vor, mit der sie politische Werbung auf Facebook rund um einReferendum zu Abtreibungsgesetzen in Irland transparent macht. MitSemjon Rens (Facebook), und Thomas Kralinski (StaatskanzleiBrandenburg) diskutiert Liz Carolan im Anschluss über Möglichkeitender Regulierung politischer Werbung in sozialen Medien.Im Rahmen der Event- und Podcastreihe Role Models sprichtMitgründerin Isabelle Sonnenfeld mit der TV-Journalistin Anne Willüber ihren Werdegang, ihre Arbeit als Journalistin, Vorbilder undFörderung von Vielfalt in unserer Gesellschaft. Geraldine de Bastiongeht mit Vreni Frost (techandthecity.de), Franziska von Lewinski(fischerappelt) und Cornelia Holsten (Bremische Landesmedienanstalt)der Frage nach, wie InfluencerInnen ihren Content transparent vonWerbung abgrenzen können.Einen Blick hinter die Kulissen aktueller deutscher Film- undSerienproduktionen eröffnet die Session "Meet the Team". In diesemJahr präsentieren sich Cast und Crew der Serie "Acht Tage"(NEUESUPER/Sky) mit Mark Waschke und der Roadmovie-Komödie "25 km/h"(Sunny Side Up/Sony Pictures Releasing) mit Lars Eidinger auf derMCB.Die MCB18 wird vom Medienboard Berlin-Brandenburg und von derMedienanstalt Berlin-Brandenburg veranstaltet.Medienboard-Geschäftsführer Helge Jürgens führt aus: "Die MCB spanntden großen Bogen von den aktuellen medienpolitischen Debatten überneue Technologien, Geschäftsmodelle und Trends bis hin zu CaseStudies erfolgreicher deutscher Film- und Serienproduktionen. Auf derMCB diskutieren etablierte Medienmacher, Konsumenten und jungeKreative gemeinsam über die Zukunft der Medienbranche."mabb-Direktorin Anja Zimmer ergänzt: "Auch in diesem Jahr ist dieMCB wieder der richtige Ort, um über die aktuellen Themen der Medien-und Netzpolitik zu sprechen. Spannende Panels über die digitaleMedienordnung, unter anderem zur Regulierung von Intermediären wieGoogle und Facebook stehen auf unserem Programm. Das gesamte Programm der MCB18 finden Sie unterwww.18.mediaconventionberlin.com/de/sessions.

Über die MEDIA CONVENTION (MCB)Die MEDIA CONVENTION Berlin ist einer der wegweisendenMedienkongresse in Europa. Sie wird vom MedienboardBerlin-Brandenburg (MBB) und der Medienanstalt Berlin-Brandenburg(mabb) im Auftrag der Länder Berlin und Brandenburg veranstaltet undfindet in diesem Jahr zum fünften Mal in Kooperation mit derre:publica in der STATION Berlin statt. Vom 2. bis 4. Mai 2018 gehtes auf den #MCB18-Bühnen um aktuelle Fragen der Medien- undNetzpolitik, Markttrends und Entwicklungen der digitalenMediengesellschaft. MCB und re:publica erwarten wieder rund 9.000Besucher aus mehr als 70 Ländern.Über die re:publicaDie re:publica ist die größte Konferenz zu den Themen Internet unddigitale Gesellschaft in Europa. Mehr als 9.000 TeilnehmerInnenkamen im vergangenen Jahr zusammen, um aktuelle Fragestellungen derdigitalen Gesellschaft zudiskutieren. Hier treffen BloggerInnen aufPolitikerInnen; WissenschaftlerInnen auf UnternehmerInnen,KünstlerInnen und AktivistInnen. Die zwölfte re:publica findet vom2. - 4. Mai 2018 in der STATION Berlin statt. Gleich im Anschlusslädt die re:publica zu Deutschlands erstem Netzfest, am 5. Mai 2018in Berlin im Park am Gleisdreieck. Die Aktionäre der re:publica GmbH,newthinking communications und Spreeblick Verlag, engagieren sichseit über einemJahrzehnt in den Bereichen Netzpolitik, Digitalkulturund digitale Gesellschaft.