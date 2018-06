MEDIA BROADCAST begrüßt Einigung im UKW-Streit

Köln (ots) - Die Bundesnetzagentur hat heute bekannt gegeben, dasssich die Vertragsparteien im seit Monaten schwelenden Streit um dieVerbreitungskosten von UKW unter ihrer Vermittlung auf Eckpunkte füreine vertragliche Lösung geeinigt haben. Eine entsprechendeVereinbarung wurde am Dienstag zwischen den SendernetzbetreibernUplink und Divicon und fünf der Antennenbesitzer unterzeichnet. MEDIABROADCAST, seit 31. März 2018 selbst keine Vertragspartei mehr, hatdie Einigung wirtschaftlich unterstützt.Damit haben sich alle Beteiligten, die Antenneneigner, dieSendernetzbetreiber und die Programmveranstalter (private undöffentlich-rechtliche Radioanbieter) aufeinander zubewegt, um einlangfristig tragbares, marktkonformes kommerziellesUKW-Betreibermodell sicherzustellen.Divicon und Uplink werden ab dem 1. Juli 2018 die Antennen direktanmieten und sukzessive ihre Sender an die Antennen derAntenneneigner anschließen. MEDIA BROADCAST wird nach Bedarf alsSublieferant Divicon und Uplink eigene Sender und Dienstleistungenzur Verfügung stellen."Wir begrüßen die von Kanzleramtsminister a.D. Friedrich Bohl undder Bundesnetzagentur vorangetriebene Einigung zwischen denAntenneneignern und den Sendernetzbetreibern Divicon und Uplink. Fürdie Gewährleistung eines reibungslosen UKW-Sendebetriebs müssen alleParteien in der Kette, vom Antenneneigner über denSendernetzbetreiber, den Standortbetreiber bis hin zumProgrammanbieter wirtschaftlich agieren können", sagt WolfgangKniese, CFO der MEDIA BROADCAST.Kniese fährt fort: "Obwohl selbst seit dem 1. April 2018 keineVertragspartei mehr, hat MEDIA BROADCAST bereits durch denÜbergangsbetrieb bis zum 30. Juni und jetzt noch einmal konstruktivzur Lösung der UKW-Problematik beigetragen."ÜBER MEDIA BROADCASTMEDIA BROADCAST ist Teil der freenet Group und Deutschlandsgrößter Serviceprovider der Rundfunk- und Medienbranche. DasUnternehmen projektiert, errichtet und betreibt multimedialeÜbertragungsplattformen für TV und Hörfunk, basierend auf modernenSender-, Leitungs- und Satellitennetzwerken. Das Unternehmen istMarktführer bei DAB+ und DVB-T2 HD in Deutschland. Zudem betreibt undvermarktet MEDIA BROADCAST die Plattform freenet TV über DVB-T2 HDund über Satellit und stellt Programmveranstaltern UKW-Servicesbereit. Darüber hinaus realisiert das Unternehmen Produktionen undÜbertragungen von Live-Events für TV-Sender und Unternehmen undvernetzt Rundfunkanbieter in Deutschland mit seinem hochverfügbarenGlasfaser-Netzwerk.MEDIA BROADCAST betreut über 400 nationale und internationaleKunden: Öffentlich-rechtliche und private Rundfunkveranstalter, TV-und Radio-Produktionsfirmen, Kabelnetzbetreiber, Medienanstalten,private Unternehmen und öffentliche Institutionen. Das mehrfachISO-zertifizierte Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Köln undmehrere Standorte in Deutschland. Für weitere Informationen besuchenSie unsere Website oder folgen Sie uns auf Twitter.Pressekontakt:Holger CrumpPressesprecher MEDIA BROADCASTErna-Scheffler-Straße 151103 KölnTel. +49 (0) 221 | 7101-5012E-Mail: presse@media-broadcast.comOriginal-Content von: MEDIA BROADCAST GmbH, übermittelt durch news aktuell