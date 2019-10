"MEDIA ALERT: Niederländische Bauerngruppe ist kein Mitglied der Vereinigungskirche"

New York (ots/PRNewswire) - Die Family Federation for World Peaceand Unification (FFWPU), auch bekannt als "die Vereinigungskirche",war zutiefst betroffen, als sie von der Familie erfuhr, die unterunmenschlichen Bedingungen auf einem Bauernhof in den Niederlandenfestgehalten wurde. Während wir bestätigen können, dass eines derOpfer, Herr Gerrit Jan van Dorsten, Mitte der 80er Jahre kurzMitglied unserer Bewegung war, ist bekannt, dass er an psychischenProblemen litt und 1987 unsere Organisation verlassen hat. Seinentfremdeter Bruder Derk van Dorsten, ein langjähriges Mitglied derVereinigungskirche, sagte: "Ich habe seit 1984 nichts mehr von meinemBruder gehört." Darüber hinaus haben wir keine Aufzeichnungen, diebestätigen, dass Herr Josef Brunner, der mutmaßliche Entführer,jemals in irgendeiner Weise mit der Vereinigungskirche in Verbindunggebracht wurde.Die Family Federation setzt sich für drei Ideale ein: Familie,Frieden und Vereinigung. Wir sind dankbar, dass die sechs Opferdieser Tragödie nun unter der Obhut der örtlichen Behörden stehen,und beten, dass sie sich mit der Zeit und professioneller Hilfe vondieser traumatischen Situation erholen können.Family Fed USANancy Jubb212-997-0057press@familyfed.orgIrving Street RepRon Lucas973-643-6262rlucas@irvingstreetrep.comOriginal-Content von: Family Federation for World Peace and Unification, übermittelt durch news aktuell