MEDIA ADVISORY - Minister Wilkinson und Minister Guilbeault rufen nach dem G7-Treffen der Klima-, Energie- und Umweltminister zurück

Ottawa, On (ots/PRNewswire) -Der Herr Jonathan Wilkinson, Minister für Naturressourcen und der Herr Steven Guilbeault, Minister für Umwelt und Klimawandel, werden einen gemeinsamen Medienaufruf abhaltenzurück zum Abschluss des G7-Klima-, Energie- und Umweltministertreffens.Datum: vendredi 27 mai 2022Zeit: 12:30 Uhr EDTTelefon: TelekonferenzMedienvertreter werden gebeten, sich zu registrieren, indem sie sich an Media Relations (mailto:media@ec.gc.ca) at Environment and Climate Change Canada wenden, um Einwahlinformationen zu erhalten.