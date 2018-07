MECO setzt bei der Wasseraufbereitung auf eine effizientere und umweltfreundlichere Zukunft

DIE ZUKUNFT DES WASSERS IST KLARMandeville, Louisiana (ots/PRNewswire) - MECO nutzt die in denletzten Jahren entwickelten Technologien für sein neues ProduktsmartANALYTICS®, um Wasseraufbereitungsmaschinen und -systeme mit BigData-Analysen und firmeneigenem Know-how zu verbinden. Datenerfassungund -trending sind zwar in der gesamten Branche üblich, abersmartANALYTICS® von MECO ist so konzipiert, dass es denOptimierungsbedarf eines Kunden zum Betrieb ihres Wassersystemsvoraussagt und unterstützt.smartANALYTICS® von MECO ermöglicht die kontinuierlicheProfilierung großer Betriebsdatenmengen gegen Auslegungsdaten undandere identische oder ähnliche Systeme im Feld. Big Data und dasErstellen von Profilen bieten die Möglichkeit, kleinste Änderungenoder Muster leichter zu erkennen. Damit können Kunden schnellInformationen zur Verfügung gestellt werden, damit sie die Leistungoptimieren, ungeplante Ausfallzeiten vermeiden und Ressourcen beiBedarf proaktiv einsetzen können."Vorausschauende Wartung ist besser als reaktive Wartung", soGeorge Gsell, Präsident von MECO. "Betrachtet man das Gesamtprofileiner Wasseraufbereitungsanlage, so kann dies eine große Rollespielen. Neben dem Energieverbrauch und den Wasserrückgewinnungsratensind auch der Chemikalienverbrauch, die Reinigung, die Lebensdauerder Membranen und die Entsorgung der Filter in Betracht zu ziehen.Mit den vorliegenden Informationen ist unser Team in der Lage, Wissenund bewährte Verfahren auszutauschen.Die Wasseraufbereitung ist für so viele verschiedeneIndustriezweige von entscheidender Bedeutung. Diese Technologieermöglicht es uns, enger mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten, ihrenBedarf proaktiver zu decken und sie dabei zu unterstützen, ihreAnlagen optimal zu betreiben."Weitere Informationen zu MECO smartANALYTICS® finden Sie auf derWebsite www.meco.com/meco-smart-analytics.REDAKTIONELLER HINWEIS: Fotos, Videos und Interviews mitUnternehmensvertretern sind auf Anfrage erhältlich.Informationen zu MECO:MECO ist ein Hersteller von technischen Produkten für dieWasseraufbereitung für verschiedene Industriezweige. MECO istaußerdem weltweit führend bei der Herstellung vonWasseraufbereitungsanlagen für Offshore-Öl- und Gasplattformen sowiefür die Biotechnologie- und Pharmaindustrie, wo Reinstwasser derwichtigste Bestandteil des Herstellungsprozesses von Medikamentenist. MECO liefert außerdem moderne Wasseraufbereitungssysteme für dieUS-Streitkräfte. MECO ist ein in Louisiana ansässiges Unternehmen undhat Standorte in den USA (Houston, Texas und Mandeville, Louisiana),Irland (Limerick), den Vereinigten Arabischen Emiraten (Abu Dhabi)und Singapur. Weitere Informationen finden Sie auf www.meco.com.Pressekontakt:Natolie Heroldnherold@meco.com985-249-5591Original-Content von: MECO, übermittelt durch news aktuell