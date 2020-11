MECOTEC Gruppe erweitert Angebot für Tiefst-Kühllösungen mit einer stationären und einer mobilen Lösung zur sicheren Lagerung der COVID-19 Impfstoffe bei bis zu -80 °C

Bitterfeld-Wolfen (ots) -- Voll stationäre Lagereinheit bietet Platz für über zwei Mio. Impfdosen- Mobile Lösung mit einer Gesamtkapazität für über 700.000 Impfdosen Sowohl die Zulassungsverfahren als auch die Logistik für die Impfstoffe laufen auf Hochtouren, um mit der Verimpfung starten zu können, sobald der Impfstoff bereitsteht. Nach aktuellem Kenntnisstand sind die Impfstoffe von Pfizer und BioNTech bei Temperaturen bis zu -80 °C zu transportieren und zu lagern, damit ihre Wirksamkeit gewährleistet werden kann. Bereits vor ein paar Wochen hatte die MECOTEC GmbH bekannt geben, dass das Unternehmen mit einem mobilen Hybrid-Container eine Lösung für den Transport und die Kühlung für die COVID-Impfstoffe bei bis zu -80 °C entwickelt hat (Pressemitteilung vom 9.11.2020)."Diese Lösung ist auf sehr großes Interesse - vor allem im Ausland - gestoßen, wo bereits erste Verträge ausgehandelt wurden. Die heute vorgestellte stationäre Containerlösung ist eine Weiterentwicklung dieser bereits veröffentlichten Hybridlösung. Wir haben in den vergangenen Wochen sehr intensive Gespräche mit zahlreichen Logistik-Verantwortlichen geführt und hierbei eine große Nachfrage an stationären Tiefst-Kühlhauslösungen festgestellt, der wir hiermit nachkommen", sagt Enrico Klauer, Geschäftsführer der MECOTEC GmbH. "Es freut uns, dass wir - auf Basis unserer über 20jährigen Erfahrung im Bereich der industriellen Tiefst-Kühlung - flexible Lösungen anbieten können, die die komplette Logistikkette, von der Tiefst-Kühlung des Impfstoffes, direkt nach seiner Herstellung, bis zur Entnahme am Verteilzentrum, abdecken.""Mit der von uns entwickelten aktiven Tiefst-Kühlhauslösung können über zwei Mio. Impfdosen bei gleichbleibenden Temperaturen bis zu -80 °C gelagert werden. Dabei wird kein Trockeneis oder die Zugabe von Kühl-Akkus benötigt. Eine modulare Erweiterung der Lagerkapazität ist ebenfalls möglich", so Jan Hüneburg, Geschäftsführer der Industriesparte COOLANT in der MECOTEC Group. Die stationäre Lagereinheit kann überall dort aufgebaut werden, wo der Impfstoff zur weiteren Verteilung gelagert werden soll, beispielsweise in einer Messehalle. Das Kälteaggregat ist betriebsbereit in einem Maschinencontainer für Außenaufstellung montiert und wird mit dem Kühlhaus über Rohleitungen verbunden. Das Tiefst-Kühlhaus kann auch außerhalb einer Halle mit einem Schutzdach aufgebaut werden.Das stationäre Tiefst-Kühlhauslager hat eine Nutzkapazität von über 2 Mio. Impfdosen, abhängig von der Art der Zwischenverpackungen. Die Stromversorgung erfolgt über 400 V. Im Arbeitsbereich für die Lageristen beträgt die Temperatur -20 °C, so dass das Arbeiten mit den gängigen Schutzvorschriften für Kälteschutzbekleidung möglich ist. Der Impfstoff wird in Lukenschränken in Verpackungen gelagert. Diese Lösung eignet sich besonders für Orte, an denen große Mengen von Impfstoffen gelagert werden müssen, wie z.B. an Flughäfen und großen Verteilzentren.Für die mobile Lösung gelten die gleichen Temperaturen und Randbedingungen wie bei der stationären Lösung. Sie kann auf Basis eines ISO Standard 10'' - oder 20'' Container in Innenräumen oder auch in Außenbereichen aufgebaut werden. Auch bei dieser Lösung wird das Kühllager über eine Kälteanlage im Außenbereich versorgt. Die Nutzkapazität ist hier etwas kleiner als bei der stationären Lagereinheit und liegt bei über 700.000 Impfdosen pro mobiler Einheit."Wir freuen uns, dass wir mit unseren Kältelösungen, in Zusammenarbeit mit kompetenten Partnern, einen Beitrag zur COVID-19 Bekämpfung leisten können, denn nur gemeinschaftlich kommen wir bei dieser großen Aufgabe sehr viel schneller ans Ziel", resümiert Enrico Klauer.Über MECOTECDie MECOTEC GmbH mit Sitz in Sachsen-Anhalt wurde 2000 gegründet. Sie ist bekannt als Industriekältespezialist und Weltmarktführer bei elektrischen Kältekammern für die Bereiche Medizin, Sport und Wellness. Im Juli dieses Jahres hat das Unternehmen den Kälteanlagenentwickler COOLANT (mit Sitz in Mülsen/Sachsen) übernommen, um seine Technologieführerschaft für Spezialanwendungen in der Kältetechnik zu festigen. COOLANT ist spezialisiert auf die Entwicklung und Fertigung von energieoptimierten Industrieanlagen im Tiefst-Kältebereich.MECOTEC arbeitet im Bereich der Tiefstkälte-Technologie von medizinischen Produkten und Kältekammern mit führenden Pharmaherstellern und Krankenhäusern zusammen und ist nach ISO 9001, ISO 13485 sowie PED Standards zertifiziert. Weltweit beschäftigt die MECOTEC Gruppe rund 85 Mitarbeiter, davon über 60 in Deutschland. Niederlassungen hat das Unternehmen in Frankreich, USA und Asien sowie Vertriebsbüros in den Benelux-Ländern, Italien, Schweiz und UK. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen über Distributoren u.a. in Russland, dem Mittleren Osten sowie Nordafrika (MENA) seine Produkte. Zu den Kunden der MECOTEC GmbH zählen Dax- und Großunternehmen aus der Pharma- und Nahrungsmittelbranche.Geführt wird das Unternehmen bis heute von seinem Gründer und Geschäftsführer, Enrico Klauer, der unterstützt wird von einem Beirat mit Experten aus der Finanz- und Pharmabranche.