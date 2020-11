MECOTEC4CRYO: Neue Digital-Konferenz für Ganzkörper-Kältetherapie ins Leben gerufen

Bitterfeld-Wolfen (ots) - Die MECOTEC GmbH, ein Spezialist für die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von elektrisch betriebenen Kältetherapie-Produkten, startet am 24. und 25. November 2020 mit MECOTEC4CRYO eine neue und kostenfreie Online-Konferenz für professionelle Produktanbieter, Anwender und Mediziner der Ganzkörperkältetherapie. Ziel ist es, zukünftig ein regelmäßiges Online-Format zu etablieren, über das sich Experten branchenübergreifend und weltweit zu Forschungen, Produkten, Trends und Services der Kryotherapie austauschen können."Wir freuen uns sehr, mit MECOTEC4CRYO eine zweitägige Online-Konferenz ins Leben zu rufen, die Anwender und Forscher der Kryotherapie fachübergreifend in einen gemeinsamen Austausch miteinander bringt. Hiermit möchten wir der gesamten Kryo-Branche helfen, neue Standards der Zusammenarbeit zu etablieren sowie Produktentwicklungen und Services weiter zu optimieren und gezielt auf die Bedürfnisse ihrer Anwender anzupassen", sagt Enrico Klauer, Geschäftsführer der MECOTEC GmbH.MECOTEC4CRYO 2020Am 24. und 25. November 2020 werden jeweils pro Veranstaltungstag um 16:30 Uhr sowie um 18:00 Uhr insgesamt zwei Fachvorträge von international erfahrenen und renommierten Fachleuten sowie Medizinern der Ganzkörperkältetherapie in den Bereichen Beauty, SPA und Wellness, Regenerativer Medizin und Sportmedizin gehalten. Sie geben Einblicke in aktuelle Forschungen und moderne Therapieverfahren, diskutieren aktuelle Entwicklungen und Trends und geben Tipps für Anwendungen. Während ihrer Vorträge stehen die Experten für Fragen des Publikums im Chat zur Verfügung oder geben im Rahmen von MECOTEC4CRYO gesondert Auskunft.Die Agenda von MECOTEC4CRYO am 24. und 25.11.2020:Keynote | Enrico Klauer, Geschäftsführer MECOTEC GmbH"Past, Present and Future of Cryotechnology powered by MECOTEC"Dienstag und Mittwoch, 24. und 25. November 2020Beauty | Diana Horemans, Cryofacial Expert & WBC Pro, Belgien"cryoair Facials: The most effective results through freezing cold"Dienstag, 24. November 2020, 16:30 UhrSPA und Wellness | Dr. Massimo Gualerzi, The Longevity Suite, Italien"Cryotherapy and Longevity: The power of cold in preventive and regenerative medicine"Dienstag, 24. November 2020, 18:00 UhrMedizin | Prof. Dr. Christophe Hausswirth, Physiologe und Kryo-Experte, Frankreich"Whole-body cryotherapy as an advantage for medical issues: Potential benefits and practical applications"Mittwoch, 25. November 2020, 16:30 UhrSport | Dr. Gerrit Keferstein a.k.a. "The Performance Doc", Sportmediziner, Deutschland"Cryo in Sports: Unleash your recovery"Mittwoch, 25. November 2020, 18:00 UhrÜber folgenden Link erhalten Sie weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten zu unserer Online-Veranstaltung und den Experten: https://www.mecotec.net/en/event/Bitte melden Sie sich über das Anmeldeformular oder unsere E-Mailadresse press@mecotec.net (mailto:press@mecotec.net) verbindlich zu MECOTEC4CRYO an. Kurze Zeit vor der Veranstaltung erhalten Sie einen Zugangslink per E-Mail zugesendet.Pressekontakt:Die Koordination individueller Hintergrundgespräche sowie weiterführende Informationen stimmt Carolin Weinert, Corporate Communications MECOTEC GmbH unter press@mecotec.net gern mit Ihnen ab.www.mecotec.netOriginal-Content von: MECOTEC GmbH, übermittelt durch news aktuell