MDax: Welche Aktie jetzt am meisten glänzt – und warum!

Auch am Donnerstagvormittag zeigte sich die Börse vorsichtig optimistisch. So verzeichnete der MDax bei einem hohen Transaktionsvolumen ein Plus von 0,70 Prozent auf 29.956 Punkte (Stand der Kurse: 02.06.2022, 10:00 Uhr). Aber wer war am Vormittag der größte Gewinner? Mit einem Plus von 3,0 Prozent auf 25,8 Euro legte die Aktie von Jungheinrich am stärksten zu. MDax: Was bei Jungheinrich… Hier weiterlesen