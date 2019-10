MDU: Was muss ich hier unbedingt beachten?

An der Heimatbörse New York notiert MDU per 18.10.2019, 23:40 Uhr bei 27.64 USD. MDU zählt zum Segment "Multi-Hilfsprogramme".

Die Aussichten für MDU haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für MDU beträgt bezogen auf das Kursniveau 2,92 Prozent und liegt mit 0,04 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (2,97) für diese Aktie. MDU bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

2. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 18,31 ist die Aktie von MDU auf Basis der heutigen Notierungen 57 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Multi-Dienstprogramme" (42,52) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Analysteneinschätzung: Die Aktie der MDU wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 1 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu MDU vor. Das Kursziel für die Aktie der MDU liegt im Mittel wiederum bei 32 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 27,6 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 15,94 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der MDU insgesamt die Einschätzung "Buy".