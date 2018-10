MDT bringt schnell ansprechende 200nA Nano-Ampere TMR-Schaltsensoren auf den Markt

MDT baut mit neuer Nano-Ampere TMR-Schaltsensoren-Serie seineführende Position als Lieferant von extrem stromsparenden undleistungsstarken Magnetsensor-Lösungen für batteriebetriebeneSensoranwendungen ausRosemont, Illinois und Zhangjiagang, China (ots/PRNewswire) -MultiDimension Technology (http://www.multidimensiontech.com/) (MDT)stellt seine drei neuen Nano-Ampere Tunneling Magnetoresistance (TMR,magnetischer Tunnelwiderstand) Schaltsensoren TMR1362(http://www.dowaytech.com/en/2064.html)/TMR1262(http://www.dowaytech.com/en/2063.html)/TMR1362(http://www.dowaytech.com/en/2062.html) vor, die mit 200nanoAmpereextrem stromsparend sind. Die Sensoren zeichnen sich im Vergleich zuanderen im Markt erhältlichen Low-Power Magnetsensoren durchniedrigsten Stromverbrauch und schnelle Reaktionszeit bei 50HzNetzspannung, einen breiteren Versorgungsspannungsbereich von 1,8 bis5,5 V und eine hervorragende Temperaturstabilität von -40 bis 125Grad Celsius aus, und sind damit ideal für eine Vielzahl vonbatteriebetriebenen Sensorapplikationen wie intelligenteDurchflussmesser, Näherungsschalter, Füllstandsensoren,Access-Switches, elektrisches Spielzeug und zahlreiche Anwendungen inden Bereichen Industrie, Verbraucher und Medizin geeignet."MDTs neue Nano-Ampere TMR-Schaltsensoren erweitern unserebestehende Produktlinie mit noch geringerem Stromverbrauch imHochgeschwindigkeitsbetrieb. Im Vergleich zu denLow-Power-Magnetsensoren der Konkurrenz, die das Gerät nur mit 2 bis10 Hz in sehr niedriger Frequenz versorgen können, was zu einer sehrlangen Reaktionszeit und einem hohen Fehlerrisiko bei schnellschaltenden Signalen führt, verwenden unsere neuen Nano-AmpereTMR-Schaltsensoren 50 Hz, was den Leistungsgrad und die Abdeckung fürschnell ansprechende und schnelllaufende Anwendungen gewährleistetund gleichzeitig mit 200nA den niedrigsten Stromverbrauch unter denvergleichbaren Produkten im Markt bietet. Möglich ist dies nur durchdie spezifische TMR-Technologie von MDT und das starkeUnternehmens-IP-Portfolio im Bereich TMR-Sensorik-Design, Fertigungund Applikation", erklärt Dr. Song Xue, President und CEO vonMultiDimension Technology. "Für Anwendungen mit höherer Performance,die extrem niedrige Leistungsaufnahme und hohe Geschwindigkeit imDauerbetrieb erfordern, sind die bestehenden 1,5microAmpereTMR-Schaltsensoren von MDT als industrieweit führende Lösunganerkannt. Sie lassen sich mit MDTs neuen Nano-AmpereTMR-Schaltsensoren koppeln, was unseren Kunden umfassende Optionenbietet, sowohl für ihre Sensorlösungen der neuen Generation als auchfür die Aufrüstung von Reed-Switches oderHall-Effekt-/AMR-/GMR-/TMR-Sensoren in aktuellen Ausführungen, umhöhere Zuverlässigkeit, schnelleres Ansprechen und geringereLeistungsaufnahme zu erzielen".MDT wird seine TMR-Schaltsensoren(http://www.dowaytech.com/en/sensor/switch_sensors.html),TMR-Winkelsensoren(http://www.dowaytech.com/en/sensor/angle_sensors.html),TMR-Linearsensoren(http://www.dowaytech.com/en/sensor/magnetic_field_sensors.html) undTMR-Zahnradsensoren(http://www.dowaytech.com/en/sensor/gear_speed_sensors.html) inStandardgeräten sowie seine TMR-Bildsensoren(http://www.dowaytech.com/en/modules/magnetic_image_sensors.html) undTMR-Geartooth-Encoder(http://www.dowaytech.com/en/sensor/tmr_gear_tooth_encoders.html) inkompletten Sensormodulen auf der Sensors Midwest(https://www.sensorsmidwest.com/) in Rosemont (IL) ausstellen, dievom 16. - 17. Oktober 2018 stattfindet.Informationen zu MDTMultiDimension Technology wurde 2010 in Zhangjiagang in derchinesischen Provinz Jiangsu gegründet und unterhält Niederlassungenin Peking, Shanghai, Chengdu und Ningbo (China), in Osaka (Japan)sowie in San Jose im US-Bundesstaat Kalifornien. Das Unternehmenverfügt über ein einzigartiges Portfolio an geschütztem geistigenEigentum und hochmoderne Fertigungsanlagen, die auch für dieMassenproduktion von leistungsstarken und kostengünstigenTMR-Magnetsensoren geeignet sind und selbst anspruchsvollstenAnwendungen gerecht werden. MDT wird von einem Kernteam aus führendenund erfahrenen Experten in den Bereichen Magnetsensortechnologie undIngenieurdienstleistungen geleitet, und ist dem Ziel verpflichtet,Mehrwert für seine Kunden zu generieren und deren Erfolg zu sichern.Weitere Informationen über MDT finden Sie unterhttp://www.multidimensiontech.com.MedienkontakteJinfeng Liu, jinfeng.liu@multidimensiontech.com,Tel: +1-650-275-2318 (USA), +86-189-3612-1156 (China)Jilie Wei, kevin.wei@multidimensiontech.com,Tel: +86-189-3612-1160 (China)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/565378/MULTIDIMENSION_TECHNOLOGY_CO__LTD__LOGO.jpgOriginal-Content von: MultiDimension Technology Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell