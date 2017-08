MDSL treibt Innovation von Lösungen für Marktdatenmanagement voran

Phoenix und London (ots/PRNewswire) -Fokus auf Initiativen für Wachstum und TechnologieausbauMDSL, der führende Lösungsanbieter für internationalesMarktdatenmanagement (MDM) und Technologiekostenmanagement (TEM), hatheute neue Investitionen und die Weiterentwicklung seiner Market DataManager-Plattform sowie besseren Support für den globalen Kundenstammangekündigt, der mit der Lösung arbeitet. MDSL, das am 26. Juli 2017von Sumeru Equity Partners (SEP) übernommen wurde, befindet sich ineiner rasanten Wachstumsphase in den MDM- und TEM-Märkten. Ein Ausbauder Technologieplattform ist daher für die Geschäftsführung vonoberster Priorität."Der Sektor Marktdatenmanagement ist für MDSL extrem wichtig",sagte Charles Layne, CEO von MDSL. "Unsere Lösungen fürFinanzmarktdaten sind ein integraler Bestandteil von MDSLs DNA. Wirtreiben entsprechende Investitionen voran, um neue Kunden anzuwerbenund unsere Marktführerstellung in der Branche zu festigen."MDSL wurde 1995 von Ben Mendoza mit dem Ziel gegründet, Tools fürden Finanzhandel bereitzustellen, die eine drastische Verbesserungdes Kostenmanagements für Marktdatendienstleister ermöglichen. MDSLsMarket Data Manager-Lösung hat sich zum De-facto-Standard beimKostenmanagement für Marktdaten etabliert. Sie bietet spezialisierteMarktdaten-Bestandsverwaltung in mehreren Währungen,Rechnungsabgleich für Vertragsmanagement sowie Berichtwesen für 75Finanzinstitutionen rund um den Globus. In den zurückliegenden Jahrenhat MDSL verschiedene andere Lösungen speziell für den Finanzsektorentwickelt, die Anforderungen wie Management von Indexlizenzen,Benchmark-Vorschriften, Mandantenhandelskosten undCompliance-Prüfungen im Antragswesen abdecken."Seit 22 Jahren arbeiten wir eng mit Finanzinstitutionen zusammen,um das Tagesgeschäft effizienter zu gestalten. Unserkundenorientierter Ansatz trägt maßgeblich zu unserer unglaublichhohen Kundenbindungsrate bei", sagte Ben Mendoza,Vorstandsvorsitzender von MDSL. "Egal, ob es um das Management vonLizenzen, Handelskosten, Rechnungen, Audits oder sich immerwandelnden Vorschriften geht -- MDSL hat seine Ressourcen ausgebaut,um komplexe Prozesse zu automatisieren. Unsere Kunden profitieren vonder notwendigen Transparenz, um zur rechten Zeit die richtigenEntscheidungen zu treffen, und können bei Compliance-Fragenzuversichtlich sein."Informationen zu MDSLMDSL ist ein weltweit führender Lösungsanbieter im BereichTechnologiekostenmanagement und damit verbundenen Dienstleistungen.Als Partner von Unternehmen bietet MDSL Transparenz, Kontrolle,Compliance und Kosteneinsparungen über die gesamteTechnologieinfrastruktur hinweg. MDSL liefert eine einheitlicheKostenmanagementplattform, die Kategorien wie Telekommunikation,Cloud-Dienste, das Internet der Dinge und Finanzmarktdaten abdeckt.Mit Best-Practice-Ansätzen, beispielloser Kostentransparenz undAutomatisierung von zeitaufwändigen Prozessen unterstützt MDSL einereibungslose, sichere und kosteneffektive Digitalisierung. MDSL istaktives Mitglied der Handelsverbände FISD und iPUG. WeitereInformationen finden Sie unter http://www.mdsl.com.Pressekontakt:Alistair.brooker@mdsl.com+44(0)1892-545353Original-Content von: MDSL, übermittelt durch news aktuell