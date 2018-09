MDR zweimal für Ernst-Schneider-Preis 2018 nominiert

Leipzig (ots) - Die MDR-Dokumentation "Wer bezahlt den Osten - DerPreis der Einheit" und das "Exakt"-Stück "Indonesische Arbeitskräfte"gehören zu den 26 nominierten Beiträgen aus Fernsehen, Hörfunk,Online für den Journalistenpreis der deutschen Wirtschaft. DiePreisverleihung findet am 15. Oktober 2018 in Nürnberg statt.In der Kategorie Fernsehen/Große Wirtschaftssendung gehört dieMDR-Dokumentation "Wer bezahlt den Osten? - Der Preis der Einheit"von Ariane Riecker, Dirk Schneider und Olaf Jacobs zu den Favoritenfür den diesjährigen Ernst-Schneider-Preis. Die Koproduktion von MDRund Hoferichter & Jacobs Filmproduktion wurde am 15. Januar im Erstenausgestrahlt. Etwa 1,6 Billionen Euro sind bis jetzt in den OstenDeutschlands geflossen - die Dokumentation fragt, wohin das Geldgeflossen ist und wo es zu Aufschwung und Angleichung geführt hat.In der Kategorie Fernsehen/Kurzbeitrag wurde der TV-Beitrag"Indonesische Arbeitskräfte" nominiert, der am 7. Juni 2017 imMagazin "Exakt" im MDR-Fernsehen zu sehen war. Autorin JuliaCruschwitz beschäftigt sich dabei mit dem Personalmangel in derGastronomie. Der TV-Beitrag wurde bereits im Frühjahr dieses Jahresmit dem "Medienpreis Mittelstand" ausgezeichnet.Mit dem Ernst-Schneider-Preis würdigen die Industrie- undHandelskammern Beiträge, die besonders ideenreich und verständlichgesellschaftlich relevante Themen aufgreifen und wirtschaftlicheZusammenhänge spannend vermitteln. Über 1.300 Artikel,Fernsehbeiträge, Online- und Hörfunkstücke sind in diesem Jahr aufdie 47. Ausschreibung des Journalistenpreises der deutschenWirtschaft eingereicht worden.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Birgit Friedrich,Tel.: (0341) 3 00 65 45, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell