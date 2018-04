MDR zum BGH-Urteil: Guter Tag für die Pressefreiheit

Leipzig (ots) - Der Mitteldeutsche Rundfunk begrüßt die heutigeEntscheidung des Bundesgerichtshofs, dass der MDR weiterhinFilmaufnahmen von Tierschützern aus Geflügelställen derBio-Produktion zeigen darf.MDR-Programmdirektor Wolf-Dieter Jacobi: "Das ist ein guter Tagfür die Pressefreiheit und eine Stärkung der investigativenRecherche. Der Mitteldeutsche Rundfunk hat diese Auseinandersetzungbewusst bis in die höchste Instanz getragen. Denn Journalistenbenötigen dringend Rechtssicherheit, wenn sie über offenkundigeMissstände berichten."Der BGH hatte zuvor das Urteil des Hanseatischen OLG Hamburgaufgehoben und die Klage eines Erzeugerzusammenschlusses, der auf dieVermarktung von Bio-Produkten spezialisiert ist, abgewiesen. ImStreit standen Bilder aus der Reportage "Wie billig kann Bio sein?"aus der Reihe "ARD-Exclusiv" vom 03.09.2012 sowie aus einem Berichtder Sendung "FAKT" vom 18.09.2012. Beide Filme hatte der MDRproduziert.Die Beiträge setzten sich kritisch mit den Umständen derMassenproduktion von Bio-Produkten auseinander. Zu sehen waren u. a.Filmaufnahmen, die Tierschützer in zwei Hühnerställen derBio-Eierproduktion gedreht hatten, in die sie zuvor eingedrungenwaren. Das Filmmaterial stellten die Tierschützer dann dem MDRkostenlos zur Verfügung.Die eindringlichen Bilder aus dem Innern der Ställe belegten, dassBio erlaubterweise auch Massentierhaltung mit all ihren Konsequenzenbedeuten kann. Eine Folge der massenhaften Nachfrage nach preiswertenBio-Eiern in Supermärkten und Discountern.Wesentlicher Kern der juristischen Auseinandersetzung war, dassdie im Beitrag verwendeten dramatischen Bilder der Tierschützerwiderrechtlich beschafft worden waren, die darauf abgebildetenteilweise schockierend anmutenden Haltungsbedingungen letztendlichaber legal waren.Die vorinstanzlichen Gerichte hatten diesen Umstand bemängelt undden MDR zur Unterlassung verurteilt. Der BGH hat nun in demvorliegenden Fall die Verwendung der widerrechtlich beschafftenBilder für zulässig erachtet und damit in der Abwägung demöffentlichen Interesse an der Berichterstattung gegenüber denInteressen der Stallbetreibern den Vorzug gegeben.Pressekontakt:MDR: Susanne Odenthal, Presse und Information, Tel.: (0341) 300 6457oder E-Mail: presse@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell