Leipzig (ots) -Seit wenigen Tagen entsteht in der mittelalterlichen BergstadtBleiberg bei Frankenberg der Märchenfilm "Der süße Brei" für MDR undZDF.Inspiriert vom gleichnamigen Märchen der Gebrüder Grimmentwickelten die Drehbuchautoren Anja Kömmerling und Thomas Brinx, inZusammenarbeit mit den Redaktionen, eine Geschichte überFreundschaft, Vertrauen und die Kraft, in der Not etwas zu verändern.Neben Svenja Jung und Merlin Rose in den Hauptrollen spielenChristina Große, Roland Wolf, Stipe Erceg, Martin Winkelmann, LarsRudolph, Maria Mägdefrau und andere. Regie führt Frank Stoye.Eine große Hungersnot bedroht das Land. Schuld daran ist auch dergefürchtete Graf Ruben (Roland Wolf). Bevor die Menschen vor Hungersterben, verwandeln sie sich auf wundersame Weise in Vögel - so auchdie kleine Ida (Luna Arwen Krüger). Ihre große Schwester Jola (SvenjaJung) läuft daraufhin verzweifelt in die Tiefe des unergründlichenWaldes, um für die Familie etwas Essbares zu finden. Hier trifft sieauf eine geheimnisvolle Waldfrau, die ihr eine Tonscherbe überreicht.Diese gehört zum legendären Topf, der einst süßen Brei kochte undalle satt machte, aber seit langem verschwunden ist. Auf der Suchenach den fehlenden Scherben muss Jola abenteuerliche Prüfungenbestehen. Dabei lernt sie den charmanten, aber hochverschuldeten Veit(Merlin Rose) kennen, der sich an ihre Fersen heftet. Was sie nichtweiß: Veit ist der Bruder des Grafen und soll ihr den Topf abjagen."Der süße Brei" ist eine Produktion der Kinderfilm GmbH(Produzentin: Ingelore König) im Auftrag von MDR und ZDF. DieRedaktion haben Jana Brandt und Adrian Paul (MDR) sowie Dr. IreneWellershoff und Götz Brandt (ZDF).Gedreht wird noch bis zum 7. Mai in Sachsen, in der RegionKriebstein/Bleiberg und im Elbsandsteingebirge.Die Ausstrahlung im ZDF ist für Weihnachten 2018 geplant. DerSendetermin im MDR-Fernsehen steht noch nicht fest.Pressekontakt:MDR Presse und Information, Margit Parchomenko,Telefon: (0341) 3 00 64 72, E-Mail: presse@mdr.de,Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell