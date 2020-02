MDR und ZDF Digital gestalten gemeinsam digitale Zukunft (FOTO)

Mainz (ots) - Der Mitteldeutsche Rundfunk und ZDF Digital gründen eine neueInnovations- und Digitalagentur: ida. Mit der gemeinsamen Tochter setzen beideMedienhäuser einen starken Impuls für Digital-Innovationen in Ostdeutschland."Die gemeinsame Innovations- und Digitalagentur soll ein wichtiger Baustein imVeränderungsprozess des MDR und des KiKA werden. Wir setzen auf Geschwindigkeit- deshalb erwarten wir kontinuierlich Impulse, spannende digitale Produkte undIdeen. Und wir setzen auf starke Partner - deshalb freue ich mich sehr über dasgemeinsame Engagement mit ZDF Digital für Mitteldeutschland, das sich mit einerNiederlassung von ida in Erfurt weiter fortsetzen wird", so MDR-IntendantinKarola Wille am Mittwoch, 5. Februar 2020, in Leipzig bei der Vorstellung vonida.ZDF-Intendant Thomas Bellut: "Wir arbeiten seit vielen Jahren sehrvertrauensvoll mit dem MDR zusammen. Deshalb war die Überlegung für eingemeinsames zukunftsweisendes Unternehmen sehr willkommen. Die RegionMitteldeutschland mit Leipzig im Zentrum und Erfurt als Standort unseresgemeinsamen Kinderkanals ist hochattraktiv und ideal, um digitale Innovationenfür unsere Häuser voran zu treiben."Zum künftigen Angebot von ida gehören unter anderem technische Services undProdukte, Digitales Storytelling, Datenjournalismus sowie Innovations- undDialogmanagement. Um die entsprechenden Entwicklungsprozesse für die Nutzerinnenund Nutzer weiter konsequent voranzutreiben, setzen MDR und ZDF Digital mit derneuen Agentur auf die Bündelung von Ressourcen und Kompetenzen.Geschäftsführer der Agentur wird Matthias Montag: "Neu denken, schnell sein,inspirieren - ida soll für MDR, ZDF und KiKA ein starker Partner werden, aberauch darüber hinaus in die Region ausstrahlen und ein attraktiver Ort fürTalente sein. Das ist eine spannende Herausforderung zwischen Technologie undInhalt, auf die ich mich sehr freue."Montag war bisher Referent in der MDR-Programmdirektion Leipzig und Mitglied imMDR Digitalboard. Zuvor hat er bei KiKA die digitalen Angebote verantwortet undblickt auf einen multimedial-geprägten beruflichen Werdegang zurück. Soentstanden unter seiner Leitung zahlreiche digitale Produkte, darunter auch der"KiKA-Player".Die operative Tätigkeit wird ida voraussichtlich am Mittwoch, 1. April 2020, mitin der Startphase zunächst 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in einemCo-Working-Space in der Leipziger Innenstadt aufnehmen. Im Herbst dieses Jahreswird darüber hinaus ein Standort in Erfurt eröffnet, in dem digitale Angebotefür Kinder im Fokus stehen. Erste Aufträge werden hier unter anderem dieNutzerforschung sowie Beratungsleistungen für Innovationsprojekte sein.Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, 06131 - 70-16100, undüber https://presseportal.zdf.de/presse/idaPressekontakt:MDR, Presse und Information, Sebastian Henne, Tel.: 0341 - 3006376, E-Mail:presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseZDF, Presse-Desk, Tel.: 06131 - 70-12108, Mail: pressedesk@zdf.de;https://twitter.com/ZDFpresseida, LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ida-space; Twitter:https://twitter.com/ida_spacePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4512360OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell