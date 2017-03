Leipzig (ots) - Ab 2. März bietet der MDR alle Highlights dereigenen Comedy-Sendungen auf seinem neuen Comedy-Portalwww.spasszone.de an. Auch der "SPASSZONE"-Youtube-Channel und einFacebook-Account sind neu. Aktuellstes Projekt sind die 3. DresdnerHumorfestspiele "HumorZone", die der MDR online sowie in TV undHörfunk begleitet.In der "SPASSZONE" ist ab 2. März das Beste aus MDR-TV-Formatenwie "Comedy mit Karsten", "Zärtlichkeiten im Bus" oder "Olaf machtMut" sowie Highlights aus der Comedy-Szene zu finden. Ganz aktuellist das Event "HumorZone", das vom 8. bis 12. März in verschiedenenDresdner Spielstätten stattfindet. Schirmherr Olaf Schubert haterneut eine Vielzahl von Kollegen aus der Comedy-Branche nach Dresdengelockt, so u.a. Stermann & Grissemann, Rainald Grebe, DietmarWischmeyer und Torsten Sträter, die dem Publikum an fünf Tagenklassisches Kabarett, schrille Comedy, Lesungen und Musik bieten.Die Höhepunkte des Festivaltages fasst Comedian und MDR-ModeratorChristian Meyer ("Comedy mit Karsten", "The Fuck HornisschenOrchestra") vom 8. bis 11. März, täglich live in der Sendung"HumorZone 2017 - Das Magazin" im MDR Fernsehen zusammen. Dazuplaudert er im Thalia Kino in Dresden u.a. mit Knacki Deuser, JohnnyArmstrong, Hajo Heist und Olaf Schubert.Die Sendetermine im Überblick:Mittwoch, 8. März, 23.35 UhrDonnerstag, 9. März, 23.35 UhrFreitag, 10. März, 00.10 UhrSamstag, 11. März 00.15 UhrAm 12. März, dem letzten Festspieltag, präsentiert Olaf Schubertdie HumorZonen-Abschlussgala, die das MDR Fernsehen um 22.20 Uhrausstrahlt. Mit dabei sind u.a. Konrad Stöckel, Torsten Sträter undHelge Schneider.Karten für das Humor- und Spaßfestival sind mit etwas Glück beider neuen "SPASSZONE", aber auch bei MDR JUMP zu gewinnen. "MDR-JUMPam Nachmittag - Die Feierabend-Show" verlost vom 6. bis10. MärzTickets für Veranstaltungen der "HumorZone" in Dresden und hatComedians wie Konrad Stöckel, Der Tod, Ausbilder Schmidt, Vince Ebertsowie Olaf Schubert im Interview.Auch MDR 1 RADIO SACHSEN berichtet vom Festivalgeschehen, hatjeden Nachmittag einen Künstler zu Gast, der am Abend auf der Bühnesteht und verlost Karten für die Veranstaltungen.MDR AKTUELL - Das Nachrichtenradio sowie MDR KULTUR - Das Radioberichten ebenfalls von der "HumorZone" in Dresden und verlosenKarten für diverse Veranstaltungen."MDR um 4" sendet am Donnerstag, 9. März, live "Gäste zum Kaffee"aus dem Thalia Theater in Dresden. Gäste bei Peter Imhof sind KnackiDeuser und Hans Joachim Heist alias Gernot Hassknecht. "MDR um 11"hat am 10. März Stefan Schwarz zu Gast, der mit einem Kolumnenspezialzur "HumorZone" kommt.Außerdem ist Kabarettist Vince Ebert am 10. März, 22 Uhr Gast im"Riverboat"Alle Informationen unter www.spasszone.de.Pressekontakt:MDR, Hauptabteilung Kommunikation, Bianca Hopp,Tel.: (0341) 3 00 64 32; E-Mail: presse@mdr.de; Twitter: @mdrpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell