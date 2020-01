MDR startet neue Plattform für Online-Befragungen: mdrFRAGT - Das Meinungsbarometer für Mitteldeutschland

Leipzig (ots) - Was bewegt die Menschen in Mitteldeutschland? Das will der"mdrFRAGT - das Meinungsbarometer für Mitteldeutschland" herausfinden. Ab heuteist die Registrierung bei der neuen MDR Befragungsplattform möglich.Der Austausch von Meinungen zu aktuellen Themen findet mittlerweile zumerheblichen Teil auf digitalen Plattformen statt. Im Netz und den Social-MediaKanälen überschlagen sich nicht selten die Kommentare, der Ton ist angespannt.Diese Äußerungen prägen Debatten und beeinflussen Stimmungen. Dabei werden meistdie Stimmen gehört, die sich am lautesten bemerkbar machen. Andere hingegenwerden dadurch abgeschreckt und fühlen sich nicht wahrgenommen.Genau hier setze "mdrFRAGT - Das Meinungsbarometer für Mitteldeutschland" an, soMDR Intendantin Professor Karola Wille: "Wir wollen allen Teilen derGesellschaft eine Stimme geben." Miteinander im Gespräch zu bleiben,unterschiedliche Ansichten aufzunehmen, vielfältige Perspektiven auf relevanteFragen zu akzeptieren und zu diskutieren, das sei nicht nur für die offeneMeinungsbildung wichtig, so die Intendantin weiter, sondern auch für denZusammenhalt in unserer Gesellschaft. Der MDR als öffentlich-rechtlicherRundfunk wolle dazu mit dem MDR Meinungsbarometer einen Beitrag leisten."Mit dem MDR Meinungsbarometer wollen wir auf Basis einer breiten, registriertenund gewichteten mdrFRAGT-Gemeinschaft noch besser einordnen, was die Menschen inMitteldeutschland bewegt," meint Chefredakteur Torsten Peuker, der das Projektangestoßen und nun mit einem mdrFRAGT-Redaktionsteam die Umsetzung für den MDRübernommen hat. "Wir bilden jeden Tag im Programm ein breites Themenspektrum ab.Mit mdrFRAGT haben wir nun ein neues journalistisches Instrument: Ergebnisse derBefragungen können schnell in allen Sendungen des MDR aufgegriffen undEntscheidungsträger damit konfrontiert werden." Die Idee könne aber nurfunktionieren, wenn sich möglichst viele Redaktionen beteiligen, so Peukerweiter."mdrFRAGT - das Meinungsbarometer für Mitteldeutschland" ist einGemeinschaftsprojekt der Programmdirektionen Halle und Leipzig sowie derLandesfunkhäuser in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.Mitmachen können alle ab 16 Jahren mit Wohnsitz in Sachsen, Sachsen-Anhalt oderThüringen. Die Umfrageergebnisse werden in Fernseh-, Radio- und Online-Beiträgendes MDR veröffentlicht.https://www.mdr.de/nachrichten/mitmachen/mdrfragt/index.htmlDie erste Umfrage startet am 17. Januar zum Auftakt der Grünen Woche in Berlinzum Thema Ernährung. Die Ergebnisse werden eine Woche später präsentiert, unteranderem in der Nachrichtensendung von MDR AKTUELL.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Susanne Odenthal,Tel.: (0341) 3 00 64 57, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7880/4490901OTS: MDR Mitteldeutscher RundfunkOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell