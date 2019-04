MDR sichert sich deutsche TV-Rechte für Boxkampf des Jahres live aus Las Vegas

Leipzig (ots) - Der Mitteldeutsche Rundfunk hat sich dienationalen TV-Rechte für den Kampf zwischen dem Hallenser Tom Schwarzund dem früheren Schwergewichts-Weltmeister Tyson Fury gesichert. Der"Megafight" in Las Vegas ist am 15. Juni bei "Sport im Osten" live imMDR-Fernsehen zu sehen.Im "MGM Grand Las Vegas" (USA) steigt am 15. Juni (16.00 UhrOrtszeit) der deutsche Boxkampf des Jahres - live übertragen von"Sport im Osten" im MDR-Fernsehen. Der Hallenser Tom Schwarz fordertden früheren Schwergewichts-Weltmeister und Klitschko-Bezwinger TysonFury heraus. Der 24-Jährige vom Magdeburger SES-Boxstall kann mitdiesem Kampf den nächsten großen Schritt in seiner Karriere machen."Wir freuen uns sehr darüber, dass mit Tom Schwarz ein Sportleraus der mitteldeutschen Region diese riesige Chance auf einer dergrößten Bühnen des Boxsports bekommt und wir unserem MDR-Publikum einsolch herausragendes Sportereignis deutschlandweit exklusiv und liveim Fernsehen, Radio und Internet anbieten können", soMDR-Programmdirektor Wolf-Dieter Jacobi.Bereits seit 2015 überträgt der Mitteldeutsche Rundfunk regelmäßigBoxwettkämpfe live im Fernsehen.Die nächste Ausgabe von "Sport im Osten: Boxen live" gibt esbereits am 11. Mai ab 22.35 Uhr im MDR-Fernsehen. Im internenSES-Stallduell kämpfen Robin Krasniqi und Stefan Härtel in Magdeburgum die EM-Krone.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Alexander Hiller,Tel.: (0341) 3 00 64 72, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell