MDR sagt Veranstaltungen im Zusammenhang mit der Leipziger Buchmesse ab

Leipzig (ots) - Der Mitteldeutsche Rundfunk hat sich nach der gestrigen Absageder Leipziger Buchmesse entschieden, die direkt damit in Zusammenhang stehendenMDR-Veranstaltungen nicht durchzuführen.Dies betrifft die "MDR Kulturnächte" vom 10. bis 14. März in der AltenHandelsbörse inkl. der "ARD Radio Kulturnacht" am 14. März sowie die beidenLiterarturpartys "SPUTNIK Litpop" und "LitPop Kids" von MDR TWEENS in derKongresshalle.Der MDR folgt im Zusammenhang mit dem Corona-Virus den Empfehlungen desRobert-Koch-Instituts und prüft auch weitere Veranstaltungen.