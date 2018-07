MDR holt Regisseur Werner Herzog zur Europa-Premiere seines Gorbatschow-Porträts nach Leipzig (FOTO)

Leipzig (ots) -Der Sender steuert mit der MDR/Arte-Koproduktion "MeetingGorbachev" den Eröffnungsfilm zum diesjährigen InternationalenLeipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm (DOK LEIPZIG)Ende Oktober bei und stiftet als exklusiver Medienpartner wieder denHauptpreis sowie den Preis für den besten osteuropäischen Film."Ich bin stolz, dass wir mit Werner Herzog und André Singer zweiexzellente Regisseure für dieses besondere Projekt gewinnen konnten.Das Vertrauen der beiden Filmemacher in den MDR als Koproduzentenspricht für unsere Kompetenz bei dokumentarischen Produktionen. MitBlick auf 30 Jahre Friedliche Revolution im kommenden Jahr liegt esnahe, dass wir uns als ostdeutscher Sender mit Michail Gorbatschowauseinandersetzen. Sein Name bleibt untrennbar verbunden mit denpolitischen Veränderungen in Europa und mit der deutschen Einheit.Ich freue mich mit unserem langjährigen Partner DOK LEIPZIG, dass wirmit diesem Film die Eröffnung des diesjährigen Festivaljahrgangsbereichern", sagt MDR-Intendantin Karola Wille.Der 75-jährige Star-Regisseur Werner Herzog, der durch seineSpielfilme mit Schauspieler Klaus Kinski ("Nosferatu","Fitzcarraldo") berühmt wurde und sich seit den 1990er-Jahren vorallem dem Dokumentarfilm widmet, hatte großes Interesse, den Mann zutreffen, der zur Überwindung der deutschen Teilung beigetragen hat.Gemeinsam mit André Singer ("Night Will Fall") traf er den87-jährigen ehemaligen sowjetischen Staatschef in dessen MoskauerBüro und sprach mit ihm über das Ende des Kalten Krieges und vorallem über die Wiedervereinigung Deutschlands. Im Porträt kommen auchZeitzeugen wie der polnische Solidarnosc-Vorsitzende Lech Walesa oderder ehemalige US-Außenminister James Baker zu Wort. Mit "MeetingGorbachev" - so der Titel der englischen Fassung - wird DOK Leipzigam 29. Oktober 2018 eröffnet und Werner Herzog beantwortet Fragen desPublikums zum Film. Anfang 2019 wird das Gorbatschow-Porträt bei Arteund im MDR ausgestrahlt.Der MDR setzt auch in diesem Jahr die langjährige Zusammenarbeitmit dem renommierten Festival fort und unterstützt mit seinemEngagement den Dokumentarfilm als besondere Filmgattung. Der Senderstiftet sowohl die mit 10.000 Euro dotierte "Goldene Taube" in derKategorie "Internationaler Wettbewerb langer Dokumentar- undAnimationsfilm, verleiht den mit 3.000 Euro dotierten MDR-Preis"Bester Osteuropäischer Film" und beteiligt sich mit verschiedenenBeiträgen am Wettbewerb.Hinweis für JournalistenZu Rezensionszwecken stellen wir Ihnen den Film im Vorfeld von DOKLEIPZIG im MDR-Vorführraum zur Verfügung. Bei Interesse melden Siesich bitte bei presse@mdr.de dafür an.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Birgit Friedrich,Tel.: (0341) 3 00 6545, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell