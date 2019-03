Finanztrends Video zu



Leipzig (ots) -Der MDR freut sich mit Albrecht Schuch über seine Auszeichnung mitder "Goldenen Kamera" als Bester Schauspieler für die Hauptrollen inder MDR-Koproduktion "Kruso" und im ZDF-Krimi "Der Polizist und dasMädchen"."Ob als Polizist, der einfallsreich mordet, oder als DDR-Hippie in'Kruso': Anscheinend mühelos verschmilzt Albrecht Schuch mit denCharakteren und zieht die Zuschauer mit seiner faszinierendenVielschichtigkeit in seinen Bann", heißt es in der Jury-Begründung.MDR-Fernsehfilm-Chefin Jana Brandt freut sich über die Würdigungdes Schauspielers aus Thüringen: "Mich hat sehr beeindruckt, mitwelcher Intensität und Leidenschaft Albrecht Schuch die Rolle descharismatischen Aussteigers Kruso verkörpert und damit sehr zumErfolg dieser anspruchsvollen Literaturverfilmung des Romans von LutzSeiler beigetragen hat. Ich wünsche Albrecht Schuch alles Gute undbin gespannt, mit welchen Rollen er uns als nächstes überraschenwird."Albrecht Schuch wurde 1985 in Jena geboren und studierteSchauspiel an der Hochschule für Musik und Theater "Felix MendelssohnBartholdy" in Leipzig. Seit 2001 ist er auf verschiedenenTheaterbühnen u. a. in Jena, Leipzig, Wien und Berlin zu sehen. InFilm und Fernsehen hat er bisher in ganz unterschiedlichen Rollen aufsich aufmerksam gemacht und wurde bereits mehrfach ausgezeichnet.2017 bekam er den "Grimme Preis" für die Rolle des Uwe Mundlos imersten Teil der ARD-Spielfilmtrilogie "Mitten in Deutschland: NSU -Die Täter - Heute ist nicht alle Tage". Beim diesjährigen DeutschenFernsehpreis wurde er als Bester Schauspieler für seine Rollen in"Kruso" (2018), Gladbeck" und "Der Polizist und das Mädchen" (2018)geehrt.Die MDR-Koproduktion "Kruso" nach dem gleichnamigen preisgekröntenRoman von Lutz Seiler erzählt von der Männerfreundschaft zwischenKruso (Albrecht Schuch) und Ed (Jonathan Berlin), die als Teil einerGruppe von Aussteigern die Gaststätte "Zum Klausner" auf der InselHiddensee betreiben. Die Ostseeinsel war damals Sehnsuchtsort fürKünstler und Alternative und zugleich Fluchtpunkt fürAusreisewillige. Die Redaktion lag federführend bei Jana Brandt undStephanie Dörner (MDR). "Kruso" wurde am 26. September 2018 im Erstenausgestrahlt.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Birgit Friedrich, Tel. (0341) 3 00 6545bzw. presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell