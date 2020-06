Leipzig (ots) - Der MDR hat bei den 29. Internationalen Wirtschaftsfilmtagen in Wien eine "Goldene Victoria" gewonnen. In der Kategorie "TV-Wirtschaftsdokumentationen" wurde die Sendung "Die Story im Ersten: Der Absturz - Wie Deutschlands erfolgreichstes Start-up unterging" von Ralf Ulrich Schmidt, Björn Menzel und Sebastian Pittelkow ausgezeichnet.Der Film rekonstruiert Aufstieg und Fall des Leipzigers Thomas Wagner. Er wurde mit der Gründung von Internetplattformen wie "Ab-in-den-Urlaub.de" oder "fluege.de" zu einem der größten Reisevermittler Deutschlands. Mit Hilfe interner Dokumente und Aussagen ehemaliger Mitarbeiter wird die Geschichte des einstigen Vorzeigeunternehmers nachgezeichnet. Die Unterlagen zeigen, wie Wagner seine Firma mit umstrittenen Methoden zum Marktführer machte und schließlich selbst zum Opfer eines Wirtschaftskrimis um Falschgeld und abgezweigte Millionen wurde. Der Film wurde in "Die Story im Ersten" im September 2018 ausgestrahlt.Bei den diesjährigen Internationalen Wirtschaftsfilmtagen gingen 345 Einreichungen in 26 Kategorien an den Start, die von Journalisten und Produzenten aus Deutschland, Österreich, Liechtenstein, der Schweiz, Südtirol und Luxemburg kommen. Die Internationalen Wirtschaftsfilmtage sind das älteste Festival für Wirtschaftsfilme im deutschsprachigen Raum. Die diesjährige Preisverleihung fand zum ersten Mal seit der Gründung des Festivals im Jahr 1963 nicht öffentlich statt. Grund sind die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Epidemie.Fotos stehen honorarfrei unter http://www.ard-foto.de zur Verfügung.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Sebastian Henne,Tel.: (0341) 3 00 63 76, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7880/4612281OTS: MDR Mitteldeutscher RundfunkOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell