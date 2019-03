Finanztrends Video zu



Leipzig (ots) - Für seine Berichterstattung von den Paralympics2018 hat der MDR am 20. März den "German Paralympic Media Award" inder Kategorie "Online-Plattform/Social Media Kanal" gewonnen. Mit demPreis zeichnet die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)herausragende Berichterstattung über den Breiten-, Rehabilitations-und Leistungssport von Menschen mit Behinderung aus.MDR-Sportchef Raiko Richter zeigt sich erfreut: "Wir haben als MDRseit Jahren die paralympische Federführung in der ARD und sind auchbeim Thema Barrierefreiheit impulsgebend. Dass wir jetzt für unsereBerichterstattung über die Paralympics diese Auszeichnung bekommenhaben, ist eine tolle Anerkennung für die engagierte Arbeit derRedaktionen um Sylvia Peuker und Georg Schmolz hier in Leipzig".ARD (federführend MDR) und ZDF berichteten vom 9. bis 18. März2018 ausführlich live und in Zusammenfassungen über die Weltspieleder Behinderten in Pyeongchang. Ein wichtiger Bestandteil dabei wardas Online-Angebot www.sportschau.de/paralympics.In der Jurybegründung hieß es: das MDR-Team habe es mit derumfangreichen Gesamtdarstellung der Website, der hochwertigenSportberichterstattung und der umfassenden Barrierefreiheit,"eindrucksvoll geschafft, einem hochklassigen Para-Sportevent eineangemessene mediale Begleitung zu bieten. Informationen wurden aufsämtlichen Social-Media-Kanälen zur Verfügung gestellt, Filmbeiträgewurden untertitelt und audiodeskribiert oder in Gebärdenspracheübersetzt, es gab ebenfalls Artikel in leichter Sprache. Einebeeindruckende Umsetzung von Barrierefreiheit auf einer Webseite."Die achtköpfige Jury mit ihrem Vorsitzenden Gerd Schönfelder,Deutschlands Rekord-Paralympioniken, bewertete in Bezug aufjournalistische Qualität, Engagement und Nachhaltigkeit derBerichterstattung Einreichungen in den Kategorien Foto,Online-Plattform, Audio, Film und Artikel. Außerdem vergab sie einenSonderpreis.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Sebastian Henne,Tel.: (0341) 3 00 63 76, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell