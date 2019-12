MDR für Deutschen Hörfilmpreis 2020 nominiert (FOTO)

Leipzig (ots) - Die MDR-Dokumentation "Die Versteigerer - Profiteure desHolocaust" ist für den Deutschen Hörfilmpreis 2020 nominiert. Die vom DeutschenBlinden- und Sehbehindertenverband e.V. (DBSV) gestiftete Auszeichnung wird fürherausragende Hörfilm-Produktionen verliehen. Die Preisverleihung findet am 17.März 2020 in Berlin statt.Der in der Kategorie "Dokumentation" nominierte Film von Jan N. Lorenzen undMichael Schönherr zeigt eindrucksvoll die Systematik hinter dem Verkaufjüdischen Eigentums an die deutsche Bevölkerung im Nationalsozialismus.Alltagsgegenstände von Juden wurden meist unmittelbar nach deren Deportationenöffentlich versteigert. Die Autoren haben unveröffentlichtes Filmmaterialgefunden und mit Zeitzeugen gesprochen, die in ihren Kellern Möbel oder andereGegenstände aus ehemals jüdischem Besitz aufbewahren. "Die Versteigerer -Profiteure des Holocaust" war am 29. Oktober 2018 bei "Das Erste" in derSendereihe "Geschichte im Ersten" und am 13. November 2018 im MDR-Fernsehen zusehen.Nominiert für den Deutschen Hörfilmpreis ist auch die 2. Staffel der Serie"Charité". Die Serie ist eine Produktion von UFA FICTION in Koproduktion mit MIAFilm im Auftrag der ARD-Gemeinschaftsredaktion Serien im Hauptabendprogramm undder ARD Degeto für Das Erste. Die Redaktion haben Jana Brandt und Johanna Kraus(MDR).Der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband e. V. (DBSV) verleiht jährlichin Berlin den Deutschen Hörfilmpreis. In Anlehnung an den BegriffAudiodeskription (AD) wird der Preis auch "ADele" genannt.Barrierefreie Programmvielfalt hat für den MDR eine hohe Priorität. So stehenbeispielsweise jeden Tag durchschnittlich fast vier Stunden des Programms mitAudiodeskription (AD) zur Verfügung. Mit diesem Service können auchsehbehinderte Menschen an den vielfältigen TV-Angeboten teilnehmen. Für dieUmsetzung seiner barrierefreien Angebote pflegt der MDR einen regelmäßigenAustausch mit den behinderten Menschen. So findet am 29. Januar 2020 wieder dasjährliche Spitzentreffen der mitteldeutschen Behindertenverbände mit derMDR-Intendantin Prof. Karola Wille statt.Mehr zum Thema: www.mdr.de/barrierefreiheit/audiodeskriptionPressekontakt:MDR, Presse und Information, Alexander Hiller, Tel.: (0341) 3 00 6472, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7880/4473548OTS: MDR Mitteldeutscher RundfunkOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell