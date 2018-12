MDR erinnert an Katastrophenwinter 1978/79 (FOTO)

Finanztrends Video zu



Leipzig (ots) -Um den Jahreswechsel vor 40 Jahren verwandelte eine gewaltigeKaltfront Deutschland binnen weniger Stunden in eine Schneehölle. DerMDR erinnert mit einem Programmschwerpunkt im Fernsehen, einerHbbTV-App sowie einem Webangebot an die Wetterkatastrophe. Auftaktist am Mittwoch, 2. Januar, um 20.15 Uhr, mit der Dokumentation"Sechs Tage Eiszeit".Der neue 90-minütige-Film "Sechs Tage Eiszeit" erzählt dieEreignisse an den sechs Katastrophentagen in der DDR und in derBundesrepublik. Aus neu erschlossenem Archivmaterial, Amateurfilmen,historischen Fotos und Interviews mit Zeitzeugen entsteht einfacettenreiches und chronologisch exaktes Bild der Ereignisse vondamals. Aufwendige Animationen verdeutlichen die besondereWetterkonstellation und beschreiben eindrucksvoll, wie zwei extremunterschiedliche Luftmassen in der Mitte Europas aufeinander pralltenund zum Chaos führten.Zusatzangebot online und via HbbTV-AppUmfangreiche Informationen, einordnende Artikel sowie einInterview mit der Filmautorin Katja Herr finden Interessierte im Webunter mdr.de/katastrophenwinter. Über die HbbTV-App "DerKatastrophenwinter 78/79" können die Nutzerinnen und Nutzer weiteresZusatzmaterial abrufen: Zeitzeugen-Interviews, Fotogalerien, ein Quizund Clips mit dem MDR-Wetterexperten Thomas Globig, der die damaligeSituation aus Meteorologen-Sicht erklärt. Dort ist der Film auchschon vor der TV-Ausstrahlung verfügbar.Der HbbTV-Standard ist in fast jedem Smart-TV integriert und wirdganz einfach mit einem Druck auf die rote Taste bzw. den "Red Button"der TV-Fernbedienung aktiviert.Der Programmschwerpunkt wird fortgesetzt mit dem Film:"Party, Stasi, Stromausfall - der Katastrophenwinter in Oberhof"Er zeigt, wie die Wetterkatastrophe die Energieversorgung in derDDR beinahe lahmlegte und in den Bezirken Suhl, Gera und Erfurt zumBlackout führte. "Party, Stasi, Stromausfall - der Katastrophenwinterin Oberhof" von Dirk Schneider läuft am Donnerstag, 3. Januar 2019,um 21.00 Uhr im MDR-Fernsehen.Durch die extreme Kälte gefriert die sehr wasserhaltigeBraunkohle, mit der die DDR zu 75 Prozent ihren Strom erzeugt, in denBahnwaggons. Die Kraftwerke können nicht mehr ausreichend Energieliefern, das Netz droht sich abzuschalten. Die Bezirke Suhl, Gera undErfurt sind vollständig von der Stromversorgung abgeschnitten. Auchim Interhotel PANORAMA in Oberhof, wo sich das "Who is Who" der DDRtrifft, fällt nach Mitternacht der Strom aus. Zeitgleich wird einer,der wohl spektakulärsten Spionagekrimis der DDR im noblen PANORAMAeingefädelt. Auf dessen Höhepunkt ein großer Teil derAuslandsaufklärung der DDR auffliegt.Beide Dokumentationen sind bereits vor der TV-Ausstrahlung auch inder MDR-Mediathek abrufbar.Darüber hinaus beschäftigt sich die Sendereihe "Lebensretter" amDonnerstag, 3. Januar, um 20.15 Uhr ebenso mit dem Katastrophenwinter1978/79 wie auch die MDR-Nachmittagsmagazine, die Landesfunkhäuserund das Nachrichtenradio MDR AKTUELL.Ab 25. Dezember finden Sie alle Informationen zum Angebotgebündelt unter www.mdr.de/katastrophenwinter.Weitere honorarfreie Fotos unter www.ardfoto.dePressekontakt:MDR, Presse und Information, Birgit Friedrich,Tel.: (0341) 3 00 65 45, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell