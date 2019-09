MDR dreimal für Deutsch-tschechischen Journalistenpreis 2019 nominiert

Leipzig (ots) - Bei den deutschsprachigen Beiträgen gehört der MDRzweimal in der Kategorie Multimedia und einmal in der Kategorie Audiozu den Finalisten. Die Preisverleihung findet am 1. November 2019 inLeipzig statt.In der Kategorie Multimedia gehören gleich zwei Produktionen derMDR-Redaktion "Osteuropa und Dokumentation" zu den Favoriten: die fürARTE produzierte Reportage "Letzte Chance zum Babyglück: FürsWunschkind nach Tschechien" von Antje Dunkhase (Ausstrahlung am 4.Oktober 2018 auf ARTE) sowie die "Heute im Osten"- Reportage "Mama imRausch - Der schwierige Weg aus der Crystal-Sucht" von Micha Hawichund Johanna Lüttich (Ausstrahlung am 19. Januar 2019 imMDR-Fernsehen).MDR SACHSEN-Reporterin Jacqueline Hene ist für ihre Radioreportage"Versunkene Stadt" in der Kategorie Audio nominiert. In der Reportagegehen deutsche und tschechische Jugendliche auf Spurensuche nach demOrt Preßnitz. Das ehemalige Stadtgebiet liegt auf dem Grund derPreßnitztalsperre im deutsch-tschechischen Grenzgebiet. Gesendetwurde "Versunkene Stadt" am 16. Juli 2018 auf MDR SACHSEN.Seit 2016 zeichnet der Deutsch-tschechische Journalistenpreisalljährlich Journalistinnen und Journalisten aus, die klischeefreiund differenziert über das jeweilige Nachbarland berichten, damitBrücken bauen und ein besseres Verständnis zwischen Deutschen undTschechen fördern. Prämiert werden herausragende deutsch- undtschechischsprachige Beiträge in den Kategorien Text, Audio undMultimedia. Mit dem Sonderpreis "Milena Jesenská" werden darüberhinaus aktuelle Beiträge gewürdigt, die sich der Zivilcourage,Verständigung und Toleranz widmen.Der Deutsch-tschechische Journalistenpreis ist in allen Kategorienmit jeweils 2.000 Euro pro Beitrag dotiert und wird vomDeutsch-Tschechischen Zukunftsfonds sowie von denJournalistenverbänden in Deutschland (DJV) und Tschechien (Syndikátnovináru) verliehen. Dieses Jahr findet die Preisverleihung am 1.November 2019 im UT Connewitz in Leipzig statt. Aus Anlass des 30.Jahrestages der Friedlichen Revolution von 1989, für den die StadtLeipzig als Gründungsort wichtiger Oppositionsbewegungen beispielhaftsteht, widmen sich am ersten Novemberwochenende mehrereVeranstaltungen der historischen, gegenwärtigen und künftigenEntwicklung der Nachbarländer im nationalen wie europäischen Kontext,darunter die Jahrestagung des Deutsch-Tschechischen Gesprächsforums.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Birgit Friedrich,Tel.: (0341) 3 00 6545, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell