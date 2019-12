MDR ändert Programm zur Erinnerung an Schauspieler Wolfgang Winkler (FOTO)

Leipzig (ots) - Mit der Rolle des Hallenser Polizeiruf-Kommissars HerbertSchneider ist er deutschlandweit bekannt geworden. Am Samstag ist WolfgangWinkler im Alter von 76 Jahren gestorben. Das MDR-Fernsehen zeigt heute Abendu.a. den ersten Fall des Ermittler-Duos Schmücke/Schneider alias Jaecki Schwarzund Wolfgang Winkler aus dem Jahr 1996.Die Rolle des Hauptkommissars Herbert Schneider an der Seite von HauptkommissarHerbert Schmücke (Jaecki Schwarz) wurde zur Paraderolle für Wolfgang Winkler undmachte den gebürtigen Görlitzer bundesweit bekannt. Insgesamt 50 Mal gingenHerbert und Herbert ab 1996 in dem vom MDR in Halle produzierten "Polizeiruf110" auf Verbrecherjagd. Schwarz gab den gebildeten Weltbürger, Winkler denbodenständigen, liebenswürdigen Kauz. "Mir kommt das entgegen", sagte Winklereinmal, "ich muss mich da nicht verbiegen. Im Kommissar Schneider ist schon vielvon mir drin." 2013 verabschiedete sich das Ermittler-Duo nach 17 Jahren vomPublikum. Die beiden Schauspieler sind im Laufe der Jahre beste Freundegeworden."Wir sind traurig über den Tod von Wolfgang Winkler, der uns so viele wunderbarePolizeirufe in seiner Rolle als Kommissar Schneider geschenkt hat. Wir behaltenihn als einen warmherzigen Menschen und großartigen Schauspieler in Erinnerung,der sich auch auf Zwischentöne und leisen Humor verstand", sagtMDR-Fernsehfilmchefin Jana Brandt.Der MDR erinnert heute mit umfangreichen Programmänderungen an Wolfgang Winkler(2. März 1943 - 7. Dezember 2019). So wird um 20.15. Uhr der erste gemeinsameFall der Kommissare Herbert Schmücke und Herbert Schneider - " Der Pferdemörder"aus dem Jahr 1996 - gezeigt. Im Spätprogramm um 23.35 Uhr ist Wolfgang Winkleraußerdem noch einmal in seiner ersten Fernsehrolle zu sehen. Mit gerade mal 21Jahren bekam Winkler eine tragende Rolle im DEFA-Spielfilm "Das Kaninchen binich" von Regisseur Kurt Maetzig. Der Film wurde allerdings noch vor seinerPremiere verboten und erlebte erst 1989 seine Uraufführung.In der ARD-Mediathek sind außerdem ausgewählte Polizeiruf-Folgen mit dem DuoSchmücke/Schneider abrufbar und nach Ausstrahlung werden auch alle neu insProgramm genommenen Filme online zur Verfügung stehen.Die Programmänderungen am Montagabend im Überblick:20.15 Uhr "Polizeiruf 110": Der Pferdemörder (1996) - der erste gemeinsame Falldes Hallenser Ermittlerduos Schmücke und Schneider22.05 Uhr "Promi-Heimat. Eine heimatliche Zeitreise" mit Jaecki Schwarz undWolfgang Winkler (2013)23.35 Uhr "Das Kaninchen bin ich" - In dem DEFA-Spielfilm von 1965 spielteWolfgang Winkler noch als Schauspielstudent seine erste Fernsehrolle01:25 Uhr "Lebensläufe: Polizeirufkommissare Jaecki Schwarz und WolfgangWinkler"Pressekontakt:MDR, Hauptabteilung Kommunikation, Birgit Friedrich, Tel.: (0341) 300 65 45, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7880/4462892OTS: MDR Mitteldeutscher RundfunkOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell