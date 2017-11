Mainz (ots) -Preview im Filmpalast Görlitz am Donnerstag, 23. November 2017, 15.00Uhr, in Anwesenheit von Darstellern und FilmteamInspiriert durch Johann Wolfgang von Goethes Ballade "DerZauberlehrling" entstand im Frühjahr 2017, unter anderem in derGörlitzer Altstadt, für MDR und ZDF eine Geschichte über dieVersuchungen des Zauberhandwerks - mit dem berühmten Besen in einerwegweisenden Rolle.Unter der Regie von Frank Stoye ("Nussknacker und Mausekönig")spielen die Nachwuchsdarsteller Max Schimmelpfennig (Valentin) undPauline Rénevier (Katrina) die jugendlichen Hauptrollen. Weiterhinsind Felix von Manteuffel als Altmeister Zacharias, Christoph Bachals Zaubermeister Ambrosius, Sandra Borgmann als Königin Anna undDennenesch Zoudé als Hüterin zu sehen.Die Darstellerinnen Pauline Rénevier und Dennenesch Zoudé,Regisseur Frank Stoye, Produzentin Ingelore König sowie dieRedakteurinnen Dr. Astrid Plenk (MDR), Christa Streiber-Aurich (MDR)und Dr. Irene Wellershoff (ZDF) werden anwesend sein und stehen fürInterviews zur Verfügung. Außerdem erwartet werdenMDR-Programmdirektor Wolf-Dieter Jacobi und der GörlitzerOberbürgermeister Siegfried Deinege, Schirmherr der Veranstaltung.Der bettelarme Valentin will sein Glück in der Stadt finden.Zufällig sucht der Zaubermeister des Landes einen Lehrling, undValentin ist sich ganz sicher, dass er für die Stelle bei Ambrosiusgenau der Richtige ist. Doch bei der Prüfung wird er leider von dercleveren Mitbewerberin Katrina ausgetrickst. Notgedrungen kommt er inder Apotheke von Altmeister Zacharias unter. Der hat jeglicherZauberkunst abgeschworen und widmet sein Leben nur noch der Kräuter-und Heilkunde, sehr zum Ärger seines ehrgeizigen Lehrlings. AlsValentin entdeckt, dass der machtbesessene Ambrosius die ganze Stadtbedroht, muss der alte Zaubermeister seine magischen Kräfte dochreaktivieren, um zusammen mit den Lehrlingen die Gefahr abzuwenden.Der Fernsehfilm ist eine Produktion der Kinderfilm GmbH(Produzentin Ingelore König) im Auftrag des MDR und des ZDF.Redaktionell verantwortlich sind Götz Brandt (ZDF), Dr. Astrid Plenk(MDR), Christa Streiber-Aurich (MDR) und Dr. Irene Wellershoff (ZDF)."Der Zauberlehrling" wird am Heiligabend, 24. Dezember 2017, imZDF zu sehen sein und im Frühjahr 2018 im MDR gesendet.Die Akkreditierung/Interviewanmeldung der Pressevertreter erfolgtüber die Kinderfilm GmbH, Annekathrin Heubner, Telefon: 0361 -658-6621, heubner@kinderfilm-gmbh.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/MDRpresseAnsprechpartner:MDR Presse und InformationMargit Parchomenko, Telefon 0341 - 300-6472, presse@mdr.deZDF Presse und InformationElisa Schultz, Telefon: 089 - 9955-1349;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über pressefoto@mdr.de sowie über ZDF Presseund Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/zauberlehrlingPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell