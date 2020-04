Leipzig (ots) - Rassismus, Sexismus oder Homophobie: Warum äußert sich noch immer nur die Minderheit der Top-Athleten zu gesellschaftlichen oder politischen Themen? Dieser Frage geht eine von MDR SACHSEN-ANHALT speziell für die Online-Verbreitung produzierte Dokumentation nach, die ab heute auf dem YouTube-Kanal von "Sport im Osten" zu sehen ist.Für die 55-minütige Doku sprachen die Reporter Daniel George und Max Schörm mit Fußballern, Basketballern und Leichtathleten sowie Journalisten, Funktionären und Fans. Die Protagonisten liefern in dieser Deutlichkeit selten zuvor gehörte Aussagen: "Wir bekommen einen Maulkorb verpasst", sagte beispielsweise Zehnkämpfer Rico Freimuth. "Ich finde es blöd, dass Politik ein Tabu-Thema ist. Aber das ist mir scheißegal. Ich lasse mir von keinem den Mund verbieten", so Terrence Boyd, Fußballprofi beim Halleschen FC.Auch die Corona-Krise, die Deutschland während der drei Monate dauernden Dreharbeiten erreichte, spielt inhaltlich eine Rolle. Denn, so glauben manche Protagonisten: Diese so unsichere Zeit könnte dafür sorgen, dass sich Sportler ihrer sozialen Verantwortung bewusster werden.Für die Dokumentation arbeiteten George und Schörm vorrangig mit einem mobilen Reporter-Kit, filmten hauptsächlich mit Smartphones. Von der inhaltlichen Konzeption über den Dreh bis zum Schnitt lag alles in der Hand der beiden Reporter, die aufgrund der Corona-Krise mehrere Interviews per Videochat führen mussten.Veröffentlicht wird "Rassismus, Sexismus oder Homophobie: Warum schweigen Profisportler?" heute auf dem YouTube-Kanal von "Sport im Osten". Auch über die Website unter http://www.mdr.de und die "Sport im Osten"-App wird die Doku ausgespielt. Auszüge werden auch im Fernsehmagazin MDR SACHSEN-ANHALT HEUTE, 19 Uhr im MDR-Fernsehen zu sehen sein.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Sebastian Henne,Tel.: (0341) 3 00 6376, E-Mail: presse@mdr.de; Twitter: @MDRpresseWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7880/4585183OTS: MDR Mitteldeutscher RundfunkOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell