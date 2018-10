Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Leipzig (ots) - Die Verbraucherzentralen in Sachsen,Sachsen-Anhalt und Thüringen kritisieren die Beschlüsse der Regierungin der Diesel-Krise, vor allem in Hinblick auf die Autobesitzer inMitteldeutschland. Für die gelten die Angebote zum Nachrüsten undUmtauschen nicht. Gegenüber dem MDR-Magazin "Umschau" erklärt RalfReichertz von der Verbraucherzentrale Thüringen: "Mir leuchtet nichtein, warum die Maßnahmen nur für Autobesitzer in bestimmten Städtengelten sollen. Wir leben in einer Gesellschaft, die sehr mobil ist.Die Leute fahren in den Urlaub, auch in diese Städte, und wären danngenauso von Fahrverboten betroffen." Michael Hummel von derVerbraucherzentrale Sachsen bezeichnet die Entscheidungen derBundesregierung als "unzureichend": "Als Dieselbesitzer wird manpraktisch diskriminiert, nur, weil man nicht in Stuttgart oderMünchen wohnt." Der Wertverlust und der geminderte Wiederverkaufswertseien auch für Autobesitzer in Mitteldeutschland große Probleme.Inwiefern Verbraucher überhaupt von dem Maßnahmenpaketprofitieren, ist für Ute Bernhardt von der VerbraucherzentraleSachsen-Anhalt noch fraglich: "Wichtige und zentrale Punkte bleibenoffen und wurden nur vage angesprochen: Einige Hersteller wollen sichnicht an Nachrüstungen beteiligen, Haftungsfragen und die genaueFinanzierung wurden nicht geklärt. Die Entscheidung ist keinesfallszufriedenstellend oder richtungsweisend."Die Bundesregierung hat in der Nacht zu Dienstag beschlossen, dasses für Besitzer älterer Diesel-Modelle deutscher HerstellerTauschanreize für modernere Neu- oder Gebrauchtwagen sowieHardware-Nachrüstungen geben soll. Diese Maßnahmen gelten nur fürAutobesitzer, die in 14 deutschen Städten und deren Umkreis lebenoder arbeiten. Dort wurden besonders starke Luftverschmutzungswertegemessen. Hinzu kommen Regionen, in denen demnächst Fahrverbotedrohen. Städte in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen fallen nichtdarunter. Autobesitzer aus Mitteldeutschland können die Angebote nurdann wahrnehmen, wenn sie in einer der betroffenen Regionen arbeiten.In die 14 Städte pendeln rund 24.000 Arbeitnehmer, die in Sachsen,Sachsen-Anhalt und Thüringen wohnen. Das ist der Statistik derBundesagentur für Arbeit zu entnehmen.Inwiefern die geplante Musterfeststellungsklage derVerbraucherzentrale Bundesverband gegen Volkswagen von denEntscheidungen betroffen ist, ist für die Verbraucherschützerungewiss. Laut Ralf Reichertz bestehen die Schadenersatzansprüche derbetroffenen VW-Besitzer nach wie vor und können durch dieMusterfeststellungsklage erstritten werden. Michael Hummel rätjedoch, die kommenden Angebote zu Nachrüstungen und Umtausch genau zuprüfen: "Unter Umständen kann es sein, dass man sonstige Ansprücheausschließen muss, wenn man die Angebote annimmt, und dann hätten dieAutohersteller damit die Musterfeststellungsklage faktischausgehebelt.""Umschau" Dienstag 20:15 Uhr MDR-Fernsehen.Pressekontakt:MDR, Redaktion, Michael Naumann, Tel.: (0341) 3 00 81 87,E-Mail: michael.naumann@mdr.deOriginal-Content von: MDR Exklusiv-Meldung, übermittelt durch news aktuell