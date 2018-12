Leipzig (ots) -Seit 1889 bestimmt das Urkilogramm wie schwer ein Kilogramm genauist. Doch das historische Original verliert stetig an Gewicht. DieDoku "Wer bestimmt das Maß der Dinge?" zeigt am Sonntag, 9. Dezember,um 22.30 Uhr, im MDR-Fernsehen, wie Forscher die Maßeinheit jetzt neudefinieren.Dem Urkilogramm im "Internationalen Büro für Maß und Gewicht" inParis geht es nicht gut. Auf geheimnisvolle Weise verliert es seitJahren an Gewicht. Zwar ist der Gewichtsverlust mit 50 MillionstelGramm in hundert Jahren überschaubar, für Physiker dennoch ein Grund,das bisherige Kilogramm in Rente zu schicken - und damit das Maß derDinge neu zu bestimmen. Seit der Festlegung der Einheiten vor über100 Jahren ist das Kilogramm über einen Metallzylinder aus Platin undIridium definiert, der luftdicht unter drei Glasglocken im Tresorverschlossen ist. Jede Waage und jedes Gewicht auf der Erde geht aufdiesen Metallzylinder von 1889 zurück. Mit zwei völligunterschiedlichen Verfahren versuchen Wissenschaftler seit gutzwanzig Jahren, das Kilogramm neu zu definieren.Die Wissenschaftsdokumentation "Wer bestimmt das Maß der Dinge?"erzählt die erstaunliche Geschichte des Kilogramms und auch die vonMeter und Sekunde. Vor allem aber zeigt der Film, wie dieMaßeinheiten zur ersten einheitlichen "Weltsprache" für Wissenschaft,Handel und Wirtschaft wurden - eine Sprache, die heute mehr als 100Staaten weltweit verbindet. Der Film begleitet Wissenschaftler vonIlmenau bis Paris, wie sie die Einheiten unseres Lebensweiterentwickeln und das Maß der Dinge neu bestimmen.Die Doku "Wer bestimmt das Maß der Dinge?" am 9. Dezember, um22.30 Uhr, im MDR-Fernsehen und online auf MDR WISSEN.www.mdr.de/wissenPressekontakt:MDR, Presse und Information, Alexander Hiller, Tel.: (0341) 3 00 6472, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell