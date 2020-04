MDR: Unerlaubte Einreise von Erntehelfern

Leipzig (ots) - Folgender Text ist bei exakter Quellenangabe MDR freigegebenIn der Landwirtschaft werden die Corona-Regeln für die Einreise von Erntehelfern offenbar systematisch umgangen. So belegen Recherchen des MDR-Magazins "Exakt", dass polnische Saisonarbeiter weiter über den Landweg einreisen. Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums teilte auf Nachfrage mit, Erntehelfer müssten unabhängig von ihrer Nationalität grundsätzlich vorangemeldet und mit dem Flugzeug einreisen.Dagegen sprachen Bauernverbände davon, dass viele Saisonkräfte weiter über den Landweg einreisten. "Soweit uns bekannt ist, reisen die polnischen Saisonarbeiter nach wie vor individuell nach Deutschland ein", sagte Axel Horn, Sprecher des Thüringer Landesverbands, "MDR-Exakt". Der Deutsche Bauernverband (DBV) beschreibt diese Art der Einreise auch auf seiner Internetseite als weiterhin möglich. Auf Nachfrage hieß es vom DBV, es läge wohl ein Missverständnis vor. Weitere Auskünfte wolle man nicht erteilen.Das Bundesinnenministerium teilte "Exakt" mit, man nehme die Problematik ernst: "Sollte die Bundespolizei im Rahmen der intensivierten Schleierfahndung Personen feststellen, die gegen die geltenden Einreisebeschränkungen verstoßen, würden aufenthaltsbeendende Maßnahmen ergriffen", so ein Sprecher.Allerdings ergaben "Exakt"-Recherchen, dass in mindestens einem Fall polnische Saisonkräfte an der Grenze zwar kontrolliert wurden, aber dennoch einreisen durften. Wie viele Saisonkräfte bereits ohne Voranmeldung bei der Bundespolizei nach Deutschland eingereist sind, können Bundesinnenministerium und Bauernverband auf Nachfrage derzeit nicht beziffern.Mehr dazu unter: http://www.mdraktuell.de/Pressekontakt:MDR, Jörg Wildermuth, Tel.: (0341) 3 00 43 55 oder E-Mail: Joerg.Wildermuth@mdr.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/129256/4580377OTS: MDR Exklusiv-MeldungOriginal-Content von: MDR Exklusiv-Meldung, übermittelt durch news aktuell