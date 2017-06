Leipzig (ots) -Sperrfrist: 13.06.2017 00:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist (unter Angabe der Quelle) zur Veröffentlichungfreigegeben ist.Auch neue Anti-Terror-Sperren halten Lkws nicht auf. Das ergab einweiterer Crash-Test der Dekra Neumünster im Auftrag des MDR-Magazins"Umschau" (Dienstag, 13.Juni, 20.15 Uhr, MDR- Fernsehen). Dabei wurdeein zehn Tonnen schwerer Laster mit Tempo 50 auf eine Kombination ausmit Ketten verbundenen Betonblöcken und stabilen Metallkreuzengesteuert. Anstatt das Fahrzeug zu bremsen, zogen die Ketten dieBlöcke jedoch mit. Die dahinter aufgestellten Metallkreuze hieltenden Erwartungen ebenfalls nicht stand. Sie sollten sich mit je einerZacke in das Fahrzeug und in den Untergrund bohren und sich durch dieWucht des Aufpralls so drehen, dass der Lkw aufgebockt wird. Bei demVersuch wurden sie jedoch einfach zur Seite geschoben und dasFahrzeug erst am Ende der Teststrecke von der Aufschlagwand gestoppt.Bei dem Test waren wieder Hersteller von Anti-Terror-Sperrenanwesend.Neue Ideen nach "Umschau"-Crashtest vom AprilDer erste Crashtest von "Umschau" und Dekra hatte im Aprilgezeigt, dass mobile Betonsperren keinen Schutz vor Lkw-Anschlägenbieten. Nun wurden von der Redaktion neue Systeme, die sich noch inder Entwicklung befinden, getestet. Wie effektiv diese sind, hat dasMDR-Magazin von Dynamik-Experten Prof. Eckhard Scholz von der HTWKLeipzig beurteilen lassen.Im Ergebnis kann keine Sperre ein Fahrzeug auf der Stelle stoppen.Allerdings gibt es Unterschiede in der Strecke, die ein Lkw nach derKollision mit der Barriere noch zurücklegen kann.Pressekontakt:MDR, Hauptabteilung Kommunikation, Sebastian Henne,Tel.: (0341) 3 00 63 76, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell