"MDR-Umschau": Mitteldeutsche Länder streiten mit Deutscher Bahn über Bahnsteighöhen (FOTO)

Leipzig (ots) -Sperrfrist: 22.08.2017 00:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist unter exakter Angabe der Quelle "MDR" zurVeröffentlichung freigegeben ist.Der folgende Text ist unter exakter Angabe der Quelle "MDR" freiab 22.08.2017, 0 Uhr, frei für Tagespresse des 22.08.2017.Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen streiten derzeit mit derDeutschen Bahn über die Höhe von Bahnsteigen. Das berichtet dasMDR-Magazin "Umschau" in seiner aktuellen Ausgabe. Nach dem"Bahnsteighöhenkonzept 2017" soll in Zukunft die Mehrzahl der rund1.600 Bahnsteige in Mitteldeutschland durch Neu- und Umbau eine Höhevon 76 cm haben. Damit will die Deutsche Bahn langfristig alledeutschen Bahnstationen auf ein einheitliches Niveau bringen und sobarrierefrei gestalten. Die Länder sehen jedoch die Barrierefreiheitgefährdet und sind verärgert, weil sie sich in der Vergangenheit mitder Bahn im Nahverkehr auf Bahnsteighöhen von 55 cm geeinigt hatten.Außerdem könnten laut Berechnungen der Bahnkritiker aufgrund derAnpassungsmaßnahmen Kosten in Milliardenhöhe entstehen.Die mitteldeutschen Länder kritisieren, dass die Deutsche Bahnschon wieder eine neue Standardhöhe einführt. Im"Bahnsteighöhenkonzept 2011" hatten sich Bahn und Länder auf 55 cmgeeinigt. Dementsprechend wurden in Sachsen, Sachsen-Anhalt undThüringen Bahnsteige gebaut und Züge angeschafft - und damit auchbarrierefreies Reisen im mitteldeutschen Nahverkehr ermöglicht. Wenndie Bahnsteige künftig auf 76 cm erhöht werden, können Reisende zwarin Fernzüge barrierefrei einsteigen, jedoch für eine wahrscheinlichjahrelange Übergangszeit nicht mehr in die Züge des Nahverkehrs. D.h.während der Zeit der Umrüstung würde es wieder Hürden im Nahverkehrgeben. "Es darf nicht zu Lasten der im Freistaat Sachsen imSchienen-Personennahverkehr mit 55er-Bahnsteigkanten mittelfristigerreichbaren vollständigen Barrierefreiheit gehen", sagte SachsensVerkehrsminister Martin Dulig (SPD) dem MDR.Zu möglichen Kosten des "Bahnsteighöhenkonzeptes 2017" macht dieBahn keine Angaben. Kritiker der Umbaupläne gehen in einem Papier,das dem MDR vorliegt, allein für Mitteldeutschland von bis zu 1,1Milliarden Euro aus. Darin enthalten sind nicht nur neue Bahnsteige,sondern auch Züge sowie Fahrstühle und Treppen, die alle an die neueBahnsteighöhe angepasst werden müssten. Die Bahnen im Nahverkehrseien derzeit fast durchweg für Einstiege konzipiert, die eine 55 cmhohe Bahnsteigkante voraussetzen, sagte eine Sprecherin des ThüringerInfrastrukturministeriums. "Dies geschah immer in enger Abstimmungmit der Deutschen Bahn", sagte die Sprecherin weiter.Die Deutsche Bahn hält die Kritik an ihrem neuen Konzept fürunberechtigt. Ihrer Ansicht nach könnten die bislang auf 55 cm Höheneu gebauten Stationen in den ostdeutschen Bundesländern ab dem Jahr2030 überarbeitet werden. Dann stehe eh eine Teilerneuerung desBahnsteigbelages an. In diesem Zusammenhang könne auch die Anpassungder Bahnsteigkante erfolgen, sagte eine Bahnsprecherin.MDR-Magazin "Umschau"Moderation: Ana PlasenciaDienstag, 22.08.2017, 20.15 Uhr, MDR-FernsehenPressekontakt:MDR, Hauptabteilung Kommunikation, Sebastian Henne, Tel.: (0341) 3 006376, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell