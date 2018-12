MDR TWEENS: Neues Kinder-Medienangebot des MDR geht an den Start (FOTO)

Leipzig (ots) -MDR TWEENS - das neue Medienangebot für alle Schlauberger,Sprücheklopfer, Bücherwürmer und Hausaufgabenerlediger zwischen achtund 13 Jahren - ist am Montag, 3. Dezember 2018, auf Sendunggegangen. Der neue Radiochannel ist über DAB+ und im Stream aufmdr-tweens.de empfangbar."MDR TWEENS kommt cool und clever daher", macht Nathalie WapplerHagen, Programmdirektorin des MDR in Halle auf den neuen Radiochannelneugierig und verspricht: "Unser Claim 'Wir funken dazwischen!' istAuftrag und Programm zugleich." Dafür stehe auch die frische undfreche Sprache rund um die Logo-Welt von MDR TWEENS.Der Name TWEENS leitet sich dabei vom englischen "between"(dazwischen) ab und bezeichnet Kinder, "die zwischen zwei Phasen desLebens stehen - also zwischen Kindheit und Jugend", so Wappler Hagenweiter. Deshalb sei es auch konsequent, dass MDR TWEENS bei denJungen Angeboten des MDR angesiedelt ist. Man wolle vor allem die 8-bis einschließlich 13-Jährigen erreichen."Mit MDR TWEENS bekommen die Kinder im Sendegebiet des MDRerstmals ein ganztägiges Radioprogramm mit viel Musik, jeder MengeInformationen, Tipps und Wissenswertem aus ihrer Lebenswelt und derMöglichkeit, selbst mitzureden. Dass MDR TWEENS neben MDR KLASSIK undMDR SCHLAGERWELT als weiteres exklusives DAB+ Angebot des MDR an denStart geht, unterstreicht die strategische Bedeutung des digitalenterrestrischen Hörfunks für unser Medienhaus", betont Karola Wille,Intendantin des Mitteldeutschen Rundfunks.Herzstück des neuen Radiochannels ist die werktäglicheLive-Sendung zwischen 16.00 und 18.00 Uhr: "MDR TWEENS Live mitChris" wird moderiert von Christopher Löwe. Der 25-jährige gebürtigeJenaer, der derzeit in Halle Musikwissenschaften studiert und schonbei MDR SPUTNIK Radioerfahrungen gesammelt hat, sucht in derLivesendung den direkten Kontakt zu seinem jungen Publikum.Darüber hinaus gibt es werktägliche Musik-Spezialsendungen - zumBeispiel "MDR TWEENS Rock It", donnerstags ab 19.00 Uhr, und "MDRPop-TWEENS", immer freitags ab 18.00 Uhr - sowie Spezialsendungen,die sich um Hobby und Freizeit, Medienkompetenz oder Wissen drehen.So heißt es beispielsweise immer mittwochs ab 18.00 Uhr "MDR TWEENS -Die Hobbyisten" oder donnerstags ebenfalls ab 18.00 Uhr "MDR TWEENSBissenWissen".Das Wochenende gehört vor allem der Musik, es gibt aber auchfiktionale Sendeplätze mit Hörspielen, Lesungen und "FigarinosFahrradladen".Informationen zu DAB+Alle Informationen rund um den digitalen Verbreitungsweg DAB+ undzu Verlosungsaktionen von DAB+-Geräten in den MDR-Programmen stehenunter www.mdr.de/digital zur Verfügung.Das neue Logo von MDR TWEENS sowie Fotos vom Moderator ChristopherLöwe stehen kostenfrei unter www.ardfoto.de als Download bereit.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Katrin Stolle, Tel.: (0341) 3 00 64 53,E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell