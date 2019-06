Leipzig (ots) - Folgender Text ist bei exakter Quellenangabe MDR"Exakt" freigegebenDer Mannheimer Strafrechtler Jens Bülte kritisiert die häufigeStraflosigkeit bei Tierschutzdelikten: "Wenn man sich diestaatsanwaltschaftlichen Entscheidungen anschaut, macht es denEindruck, als wollte man die Verfahren möglichst schnell einstellen",kritisiert der Wissenschaftler im MDR-Magazin "exakt". Die Folge seieine unzureichende Strafverfolgung im Bereich der Massentierhaltung.Jens Bülte hat zahlreiche Verfahren der Staatsanwaltschaften gegenMassentierhalter untersucht. Diese würden überwiegend eingestellt.Insgesamt gab es im Jahr 2016 laut statistischem Bundesamt 755Verurteilungen wegen Tierquälerei. 705 endeten mit einer Geldstrafe.Von den 50 verhängten Freiheitsstrafen, die oft zur Bewährungausgesetzt wurden, fallen nach Meinung Bültes nur sehr wenige in denBereich der gewerblichen Tierhaltung. "Die Justiz hat einen blindenFleck bei Tierquälerei in landwirtschaftlicher Tierhaltung.", soBülte.Nur zwei Gefängnisstrafen seit 1972"Seit 1972 kenne ich nur zwei Verfahren, in denen es zuFreiheitsstrafen gekommen ist." Die beiden Fälle: 1997 wurde AntonPohlmann zu einer zweijährigen Strafe zur Bewährung verurteilt. Undim März dieses Jahres hat das Amtsgericht Ulm gegen denSchweinezüchter Johannes S. eine dreijährige Gefängnisstrafeausgesprochen - ohne Bewährung. In diesem Fall steht noch eineBerufungsverhandlung aus.Hintergrund: Das Tierschutzgesetz trat Anfang der 1970er Jahre inKraft. Das deutsche Recht sieht für das grundlose Töten vonWirbeltieren oder das Zufügen von erheblichen Leiden eineFreiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe vor. DerTierschutz ist heute als Staatsziel verfassungsmäßig verankert.Mehr dazu unter: www.mdraktuell.de und in "Exakt" am 26.06.2019,20.15 Uhr im MDR-FernsehenPressekontakt:MDR, Hauptredaktion Information, Anja Riediger, Tel.: 0341 300 4845,anja.riediger@mdr.deOriginal-Content von: MDR Exklusiv-Meldung, übermittelt durch news aktuell